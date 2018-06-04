Главные новости дня. «Спартак» купил французского защитника, немцы не взяли Сане на ЧМ-2018

Сане не попал в финальный список сборной Германии на ЧМ-2018.

В сборной России определились с игровыми номерами на ЧМ-2018.

Мексиканец Рафаэль Маркес поедет на пятый для себя чемпионат мира.

«Локомотив» перезаключил контракт с Фарфаном.

«Зенит» отказался от покупки Ташаева.

Французский защитник «Гента» Жиго перешел в «Спартак».

Рамос советует «Реалу» купить защитника «Интера» Шкриньяра.

Лидеры «Реала» хотят видеть Лаудрупа тренером клуба.

Кейн признан самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory.