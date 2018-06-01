Агент Дриусси: «Рома»? С другими клубами мы не контактировали. Приоритет Себастьяна – «Зенит»

Агент Густаво Педросо, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявил, что игрок не перейдет в «Рому».

Сегодня появилась информация, что аргентинец может перебраться в римский клуб за 12 миллионов евро.

«Никаких контактов с другими клубами не было, формального интереса тоже. Его единственный приоритет – «Зенит». Все его мысли о предстоящей предсезонной подготовке с петербургской командой», – цитирует Педросо Calciomercato.

«Зенит» приобрел Дриусси у «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов.

В минувшем сезоне 22-летний форвард записал в свой актив пять мячей и пять голевых передач в 27 матчах РФПЛ.