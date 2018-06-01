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    Агент Дриусси: «Рома»? С другими клубами мы не контактировали. Приоритет Себастьяна – «Зенит»

    Агент Густаво Педросо, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявил, что игрок не перейдет в «Рому».

    Сегодня появилась информация, что аргентинец может перебраться в римский клуб за 12 миллионов евро.

    «Никаких контактов с другими клубами не было, формального интереса тоже. Его единственный приоритет – «Зенит». Все его мысли о предстоящей предсезонной подготовке с петербургской командой», – цитирует Педросо Calciomercato.

    «Зенит» приобрел Дриусси у «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов.

    В минувшем сезоне 22-летний форвард записал в свой актив пять мячей и пять голевых передач в 27 матчах РФПЛ.

    Источник: Calciomercato

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    01.06.2018 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 1 июня 2018, 15:51

      Не думаю ,что зенит может быть приоритетом, когда футболистом интересуются нормальные клубы.

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