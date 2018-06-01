Сувениры к ЧМ-2018 можно будет ввезти в Россию без пошлины

Оргкомитет ФИФА и участники чемпионата мира-2018 смогут избежать оплаты таможенные сборы за ввоз в Россию сувениров и наличных средств. Стало известно, что первый вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов подписал соответствующее распоряжение.

В данном документе упоминается около 50 таможенных постов, расположенных в аэропортах Москвы, Петербурга и других городов, где пройдут матчи ЧМ-2018 и расположены тренировочные базы команд-участниц.

Ввезенную без уплаты пошлин бижутерию и другую сувенирную продукцию администрации футбольных команд и оргкомитета ФИФА не имеют права продавать. Только дарить или демонстрировать.

Все иные товары, ввозимые в Россию в рамках проведения ЧМ-2018, облагаются таможенными пошлинами.