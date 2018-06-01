Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сувениры к ЧМ-2018 можно будет ввезти в Россию без пошлины

    Оргкомитет ФИФА и участники чемпионата мира-2018 смогут избежать оплаты таможенные сборы за ввоз в Россию сувениров и наличных средств. Стало известно, что первый вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов подписал соответствующее распоряжение.

    В данном документе упоминается около 50 таможенных постов, расположенных в аэропортах Москвы, Петербурга и других городов, где пройдут матчи ЧМ-2018 и расположены тренировочные базы команд-участниц.

    Ввезенную без уплаты пошлин бижутерию и другую сувенирную продукцию администрации футбольных команд и оргкомитета ФИФА не имеют права продавать. Только дарить или демонстрировать.

    Все иные товары, ввозимые в Россию в рамках проведения ЧМ-2018, облагаются таможенными пошлинами.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 1 июня 2018, 11:55

      Вот как они 200 кг кокса решили завести )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11