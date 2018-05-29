«Спартак» открыл продажу абонементов на сезон. Цена – от 7 тысяч

«Спартак» открыл кампанию по продаже абонементов на следующий сезон. Обращаем внимание на стоимость документов: самый дешевый квиток стоит 7 тысяч рублей.

«Абонементная кампания будет осуществляться в три этапа. Приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2017/2018. Затем возможность для приобретения получат обладатели карты болельщика. На заключительном этапе откроется свободная продажа для всех желающих.

Абонемент сезона-2018/2019 позволяет посещать домашние матчи ФК «Спартак-Москва» в рамках чемпионата России по футболу и домашние встречи кубка России до 1/8 финала включительно, а также домашних игры «Спартака-2» в рамках первенства России по футболу среди команд ФНЛ», – говорится в клубном заявлении.

В следующем сезоне спартаковцы сыграют в Лиге чемпионов.