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Украина хочет провести у себя матч за Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы

26 мая 2018, 19:18
7

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет провести в стране матч за Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы.

«Был рад накануне матча услышать положительные отзывы от президента УЕФА Александера Чеферина о высоком уровне организации финала Лиги Чемпионов в украинской столице.

А следующей целью для Украины будет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы», – написал Порошенко в твиттере.

Сегодня в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как живет Киев перед финалом Лиги чемпионов. Внутри − Шевченко, Зеедорф, Роберто Карлос

Источник: Twitter
Лига чемпионов
Комментарии (7)
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Shogun
1527352693
Половым органом по губе, и радуйся что УЕФА прогнулась основательно под пиндосами, а своих шестерок надо кормить, вот и последний подарок от нигера ко двору, раз алкаш везде теперь бакланит
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3a zenit
1527354697
страна в которой чиновники управляют из твиттера и фейсбука.
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Deniskl
1527356198
Да хер вам, укропы!
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Chernyi Lis
1527357077
закатай губу ))или готовь очередную взятку...даже встречу с трампом купили плять уроды..
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омск55
1527385177
Хотеть не вредно мечтай парашенко
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Мары
1527393417
Вот чисто просто без шуток.Вряд ли УЕФА пойдёт на встречу незалежным. Последний год украинскую столицу сотрясают один скандал за другим.Теперь на против их государства можно смело ставить тире и слово "авария".Причём авария во всех аспектах жизни.Рад бы ошибиться, но заголовки украинских же газет и их зарубежных партнёров, говорят об обратном.
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