Украина хочет провести у себя матч за Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет провести в стране матч за Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы.

«Был рад накануне матча услышать положительные отзывы от президента УЕФА Александера Чеферина о высоком уровне организации финала Лиги Чемпионов в украинской столице.

А следующей целью для Украины будет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы», – написал Порошенко в твиттере.

Сегодня в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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