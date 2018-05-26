Главные новости дня. «Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, Семак возглавит «Зенит»

«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

ЦСКА интересуется покупкой Заболотного.

Семак станет главным тренером «Зенита».

Ольга Голодец ждет прорыва от российского футбола через пять лет.

Мутко рассказал, как спас в этом году 15 клубов.

Американцы считают, что стадион в Екатеринбурге похож на кинотеатр.

Каррера уверен, что доля успеха тренера в победе клуба – 20-30%.

Салах не стал соблюдать Рамадан перед финалом ЛЧ.

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыты пять станций.

«МЮ» может обменять Погба на Крооса.

Пять игроков «Арсенала» покинут клуб из-за Эмери.