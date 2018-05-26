Голодец: «Через пять лет наш футбол покажет прорывной результат»

ну правильно.Зачем обещать другие сроки.Ведь это правительство больше не продержится.ВВП уйдёт через пять лет,вместе с ним Димон с министрами .Вот и всё.А дальше хоть трава не расти.За другой прорыв будут отвечать другие вновь пришедшие обещалы.
Вице-премьер России Ольга Голодец, ответственная за спорт и культуру, поговорила о перспективах футбола в стране. Политик ждет прорыва в результатах.
«Давно у нас не было ощутимых успехов и прорывных результатов в футболе, но, мне кажется, в течение 5 лет мы к этому придем», – сказала Голодец.
Вице-премьер – племянница бывшего тренера «Динамо» Адамаса Голодца.