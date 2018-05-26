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    Голодец: «Через пять лет наш футбол покажет прорывной результат»

    Вице-премьер России Ольга Голодец, ответственная за спорт и культуру, поговорила о перспективах футбола в стране. Политик ждет прорыва в результатах.

    «Давно у нас не было ощутимых успехов и прорывных результатов в футболе, но, мне кажется, в течение 5 лет мы к этому придем», – сказала Голодец.

    Вице-премьер – племянница бывшего тренера «Динамо» Адамаса Голодца.

    Источник: Р-Спорт

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    26.05.2018 09:36
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 27 мая 2018, 16:33

      ну правильно.Зачем обещать другие сроки.Ведь это правительство больше не продержится.ВВП уйдёт через пять лет,вместе с ним Димон с министрами .Вот и всё.А дальше хоть трава не расти.За другой прорыв будут отвечать другие вновь пришедшие обещалы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 11:45

      Ждем прорыва.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 27 мая 2018, 11:13

      Главное,чтобы совсем не "прорвало"!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 26 мая 2018, 18:35

      Динамо в гору попрёт?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 мая 2018, 18:13

      До чего же хороший фильм "Короли и капуста"!Как с кремлёвских персонажи срисованы.Там тоже очередной президент обещал то ,что и предыдущий.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 15:49

      Гнать баб из футбола. Бесполезные!

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 26 мая 2018, 14:56

      Для того, что бы был прорыв необходимо урезать оклады футболистов, сделать их на уровне 500000 - 1000000 рублей в год, а премиальные в разы больше. Тогда: во-первых все легионеры, которые хотят отбывать номер и получать большое бабло, не приедут. Во-вторых наши игроки, включая молодежь, будет рвать и метать на поле, потому как сидеть на лавке будет не выгодно. При таких условиях, которые, кстати, в Европе, лимит совсем не нужен.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 26 мая 2018, 14:25

      Да уж...фурсенко орал, что мы чемпионами мира станем в 2018 году. Трепачи

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2018, 14:00

      кто то обещал всех в сартирах замочить а еще раньше к 2000г всех жильем обеспечить а еще раньше коммунизм построить хватит уже людей обещаниями кормить мы сыты по горло даже черную икру не хотим даже если насильно давать будете сами ее жрите у нас от ваших обещаний изжога

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 26 мая 2018, 13:53

      Все верно говорит, прорыв это же не означает именно верх?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Loko_Roma 26 мая 2018, 14:00

      Как сейчас принято у наших чиновников- "отрицательный рост" :)

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