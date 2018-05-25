Дзюба: «Сборная России не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мыслями насчет предстоящего выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира.

«Каким результатом сборной этим летом я буду доволен? Любим мы очень загадывать. А я не хочу. Давайте постараемся выйти из группы, это главное. Вот выйдем, и будем дальше мечтать. А пока даже и этого не сделали. Все остальное – разговоры ни о чем, фантазии. В плей-офф мы выходить должны. Это будет как минимум достойно.

Проходимая ли наша группа? Совсем нет. Взять хоть Саудовскую Аравию: она только что Грецию 2:0 обыграла. Очень хорошая команда, умело контролирует мяч, ребята техничные. Наша сборная не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками.

Как хозяева мы должны выступить с позиции силы. Не бояться, а наоборот, впитать в себя эту поддержку, обернуть ее в плюс. Без мандража, переживаний о том, что что-то не получится. Половина, наверное, в нас не верит, но другая-то верит. Вот мы должны выйти из группы, чтобы нас поддерживала вся страна», – сказал Дзюба.