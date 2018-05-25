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  • Дзюба: «Сборная России не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками»

Дзюба: «Сборная России не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками»

25 мая 2018, 17:59
7

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мыслями насчет предстоящего выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира.

«Каким результатом сборной этим летом я буду доволен? Любим мы очень загадывать. А я не хочу. Давайте постараемся выйти из группы, это главное. Вот выйдем, и будем дальше мечтать. А пока даже и этого не сделали. Все остальное – разговоры ни о чем, фантазии. В плей-офф мы выходить должны. Это будет как минимум достойно.

Проходимая ли наша группа? Совсем нет. Взять хоть Саудовскую Аравию: она только что Грецию 2:0 обыграла. Очень хорошая команда, умело контролирует мяч, ребята техничные. Наша сборная не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками.

Как хозяева мы должны выступить с позиции силы. Не бояться, а наоборот, впитать в себя эту поддержку, обернуть ее в плюс. Без мандража, переживаний о том, что что-то не получится. Половина, наверное, в нас не верит, но другая-то верит. Вот мы должны выйти из группы, чтобы нас поддерживала вся страна», – сказал Дзюба.

Источник: Sport24
Комментарии (7)
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mialkov
1527262126
Так закидай, Артемка, всех шишками или желудями... коли до шапок не доросли...
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multiscan
1527263009
Чуть ли не впервые сказал что-то осмысленное.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1527263226
А если начать закидывать дзюбами? Как минимум зона поражения будет круче чем у шапок.
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OfaZavr
1527266140
это правильно, закидывание чем либо очень нежелательно, чтобы потом не получить неожиданно)
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Muhametshin
1527270808
сборная россии может очень сильно обрадовать болельщиков даже проиграя все матчи, просто скажите заранее кому проиграете а кому нет, и мы в плюсе и вы молодцы
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zigbert
1527274780
Да вы хоть из группы выйдите - для нас это будет праздник.
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vovan55
1527284820
ну вот честно сказал о силе сборной...а его опять хают...не приятно слышать правду...странно. я лично иллюзий от сборной не ожидаю...вся надежда на судей, обычно хозяев из группы хоть за уши, но стараются вытащить...
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