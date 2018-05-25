Дзюба: «Сборная России не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками»

ну вот честно сказал о силе сборной...а его опять хают...не приятно слышать правду...странно. я лично иллюзий от сборной не ожидаю...вся надежда на судей, обычно хозяев из группы хоть за уши, но стараются вытащить...
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мыслями насчет предстоящего выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира.
«Каким результатом сборной этим летом я буду доволен? Любим мы очень загадывать. А я не хочу. Давайте постараемся выйти из группы, это главное. Вот выйдем, и будем дальше мечтать. А пока даже и этого не сделали. Все остальное – разговоры ни о чем, фантазии. В плей-офф мы выходить должны. Это будет как минимум достойно.
Проходимая ли наша группа? Совсем нет. Взять хоть Саудовскую Аравию: она только что Грецию 2:0 обыграла. Очень хорошая команда, умело контролирует мяч, ребята техничные. Наша сборная не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками.
Как хозяева мы должны выступить с позиции силы. Не бояться, а наоборот, впитать в себя эту поддержку, обернуть ее в плюс. Без мандража, переживаний о том, что что-то не получится. Половина, наверное, в нас не верит, но другая-то верит. Вот мы должны выйти из группы, чтобы нас поддерживала вся страна», – сказал Дзюба.