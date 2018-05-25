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    Дзюба: «Сборная России не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мыслями насчет предстоящего выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира.

    «Каким результатом сборной этим летом я буду доволен? Любим мы очень загадывать. А я не хочу. Давайте постараемся выйти из группы, это главное. Вот выйдем, и будем дальше мечтать. А пока даже и этого не сделали. Все остальное – разговоры ни о чем, фантазии. В плей-офф мы выходить должны. Это будет как минимум достойно.

    Проходимая ли наша группа? Совсем нет. Взять хоть Саудовскую Аравию: она только что Грецию 2:0 обыграла. Очень хорошая команда, умело контролирует мяч, ребята техничные. Наша сборная не в том состоянии, чтобы кого-то закидывать шапками.

    Как хозяева мы должны выступить с позиции силы. Не бояться, а наоборот, впитать в себя эту поддержку, обернуть ее в плюс. Без мандража, переживаний о том, что что-то не получится. Половина, наверное, в нас не верит, но другая-то верит. Вот мы должны выйти из группы, чтобы нас поддерживала вся страна», – сказал Дзюба.

    Источник: Sport24

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    25.05.2018 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 мая 2018, 00:47

      ну вот честно сказал о силе сборной...а его опять хают...не приятно слышать правду...странно. я лично иллюзий от сборной не ожидаю...вся надежда на судей, обычно хозяев из группы хоть за уши, но стараются вытащить...

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:59

      Да вы хоть из группы выйдите - для нас это будет праздник.

      4
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 25 мая 2018, 20:53

      сборная россии может очень сильно обрадовать болельщиков даже проиграя все матчи, просто скажите заранее кому проиграете а кому нет, и мы в плюсе и вы молодцы

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:35

      это правильно, закидывание чем либо очень нежелательно, чтобы потом не получить неожиданно)

      4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 мая 2018, 18:47

      А если начать закидывать дзюбами? Как минимум зона поражения будет круче чем у шапок.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 25 мая 2018, 18:43

      Чуть ли не впервые сказал что-то осмысленное.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 мая 2018, 18:28

      Так закидай, Артемка, всех шишками или желудями... коли до шапок не доросли...

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