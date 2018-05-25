Церемония открытия чемпионата мира-2018 начнется 14 июня в 16:00

Стало известно время начала церемонии открытия чемпионата мира-2018.
Программа начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени в «Лужниках» – за два часа до матча-открытия мундиаля Россия – Саудовская Аравия. Основная часть шоу пройдет перед стартовым свистком.
Официальный гимн мирового первенства в России исполнят американские музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Дипло, а также певица из Косово Эра Истрефи.
Стартовую встречу чемпионата мира-2018 посетит президент РФ Владимир Путин.
Источник: Чемпионат.ком