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    Церемония открытия чемпионата мира-2018 начнется 14 июня в 16:00

    Стало известно время начала церемонии открытия чемпионата мира-2018.

    Программа начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени в «Лужниках» – за два часа до матча-открытия мундиаля РоссияСаудовская Аравия. Основная часть шоу пройдет перед стартовым свистком.

    Официальный гимн мирового первенства в России исполнят американские музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Дипло, а также певица из Косово Эра Истрефи.

    Стартовую встречу чемпионата мира-2018 посетит президент РФ Владимир Путин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2018 15:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 25 мая 2018, 17:16

      Че, к 18.00 не начать... Основная масса на работе))
      Для кого это всё?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 > Ricco76"" 25 мая 2018, 18:28

      Москва это не вся Россия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 25 мая 2018, 15:53

      Отличное время, люди как раз будут на работе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      artydoc > Смешная Лошадь 25 мая 2018, 20:29

      Большая половина страны уже нет.

      -1
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