Церемония открытия чемпионата мира-2018 начнется 14 июня в 16:00

Стало известно время начала церемонии открытия чемпионата мира-2018.

Программа начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени в «Лужниках» – за два часа до матча-открытия мундиаля Россия – Саудовская Аравия. Основная часть шоу пройдет перед стартовым свистком.

Официальный гимн мирового первенства в России исполнят американские музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Дипло, а также певица из Косово Эра Истрефи.

Стартовую встречу чемпионата мира-2018 посетит президент РФ Владимир Путин.