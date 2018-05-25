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  • Голодец – о лимите: «Нужна политика, которая даст возможность российским ребятам делать прорывы»

Голодец – о лимите: «Нужна политика, которая даст возможность российским ребятам делать прорывы»

25 мая 2018, 14:56
22

Вице-премьер РФ по спорту Ольга Голодец считает, что формула лимита на легионеров в РФПЛ должна быть таковой, чтобы помогать молодым российским игрокам расти в профессиональном плане.

«Лимит мы будем обсуждать вместе. Это будут обсуждать и сами клубы, и РФС. Должна быть выработана политика, чтобы дать возможность для российских ребят делать прорывы.

Мы только что обсуждали «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. В матче ЦСКА – «Жальгирис», решающем для нашей команды, был 20 очков разрыв, и тут выпустили Михаила Кулагина, который в течение нескольких минут сократил разрыв до двух очков.

Таким ребятам, таким звездам нужно давать возможность играть, расти. В них нужно верить. Если этого не будет, то те ребята, которые сегодня занимаются в спортивных школах, будут лишены будущего», – сказала Голодец.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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Путник 13
1527250458
Развалила социальную политику и здравоохранение ..теперь развалит футбол ..путинская чинуша ..одно лизоблюдство ..Что у нас в стране нет спортивных профессионалов??
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GoldPlayFIFARus9
1527250548
"Таким ребятам, таким звездам нужно давать возможность играть, расти". Если это такая "звезда",то его никто не будет садить на банку,а он пробьётся в основу и без всякого лимита, а вот всяким бездарям,которые не могут пас на 5 метров отдать,будут получать бешенные деньги только за то,что есть нужный паспорт. Убирайте к херам ваш лимит,уже больше 10 лет он существует,А толку ноль. Сборная с 3-го места скатилось на 67-е,мы ниже Узбекистана. Вы совсем идиоты?
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Боцман59rus
1527251074
надеюсь до серьезных решений ее не допустят, покрякает на трибуне для прессы и пойдет по тихому климакс переживать.)))
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kykyi
1527252719
Никакие лимиты нам не помогут, пока не начнем вкладывать деньги в детский спорт, а не в мега проекты, мега стадионы. Но в детский спорт вкладываться не будут, нет пиара, отдача через годы и годы. Да и воровать при этом неудобно, на мега стадионах намного легче.
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Полная Канистра
1527253377
в огонь да в полымя бросилась баба хотя то что она брякнула это не ново на протяжение последних лет одним словом /топтание на месте и песни те же/
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FanatSerj
1527256347
Ага вон недавича передачу на матч тв сняли про Салаха, из какого он говна выбился, вот его никто за ручку не водил, мол тут для тебя будет место уготовлено в Базеле, в Челси, в Роме, в Ливерпуле. Только в жесткой конкуренции можно вырастить ТОП игрока. А при лимите у нас максимум что выращивается это игроки подающие надежду, с начало они молодые, потом уже взрослые, но все также подают одни надежды...
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Zubo
1527263046
Вот поэтому лимит нужно отменить, чтобы такие ребята смогли выйти и сократить счёт, а не лимитчики , которые знают что их выпустят, но счёт они сократить не смогут
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OfaZavr
1527264907
а проблемы то гораздо глубже чем просто лимит, такое ощущение что это просто треп, посмотрим что последует после разговоров, снова болтовня или какие-нибудь подвижки.
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deinego77@yandex.ru
1527266701
С.ка что ни министр то такой знающий как будто тренеровал гдето и когда то!!! голодец футболу нашему - п......ц!!!!!!!!!!!!!!!
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Мары
1527274054
Сплошь одна вода, а по сути так ни чего и не сказала. Майн френд номер 2.
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