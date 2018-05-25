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    Голодец – о лимите: «Нужна политика, которая даст возможность российским ребятам делать прорывы»

    Вице-премьер РФ по спорту Ольга Голодец считает, что формула лимита на легионеров в РФПЛ должна быть таковой, чтобы помогать молодым российским игрокам расти в профессиональном плане.

    «Лимит мы будем обсуждать вместе. Это будут обсуждать и сами клубы, и РФС. Должна быть выработана политика, чтобы дать возможность для российских ребят делать прорывы.

    Мы только что обсуждали «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. В матче ЦСКА – «Жальгирис», решающем для нашей команды, был 20 очков разрыв, и тут выпустили Михаила Кулагина, который в течение нескольких минут сократил разрыв до двух очков.

    Таким ребятам, таким звездам нужно давать возможность играть, расти. В них нужно верить. Если этого не будет, то те ребята, которые сегодня занимаются в спортивных школах, будут лишены будущего», – сказала Голодец.

    Источник: Sport24

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    25.05.2018 14:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 21:47

      Сплошь одна вода, а по сути так ни чего и не сказала.
      Майн френд номер 2.

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 25 мая 2018, 20:15

      даааааа....печаль...вот и до футбола окончательно добрались...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 20:10

      Нужно скорректировать все наше футбольное хозяйство. Рейтинг нашей сборной опустился ниже некуда. Возможно отменить лимит на легионеров. Обратится к опыту ведущих зарубежных стран.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 25 мая 2018, 19:45

      С.ка что ни министр то такой знающий как будто тренеровал гдето и когда то!!! голодец футболу нашему - п......ц!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:15

      а проблемы то гораздо глубже чем просто лимит, такое ощущение что это просто треп, посмотрим что последует после разговоров, снова болтовня или какие-нибудь подвижки.

      5
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 мая 2018, 18:44

      Вот поэтому лимит нужно отменить, чтобы такие ребята смогли выйти и сократить счёт, а не лимитчики , которые знают что их выпустят, но счёт они сократить не смогут

      5
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      Рейтинг: +1236

      омск55 25 мая 2018, 18:34

      Похоже футболу полный пипец с такими голодцами да мудаками

      5
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 мая 2018, 18:11

      О боже....МуДко 2))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 18:03

      мама дорогая еще одна выискалась типа мутко-2,ну все теперь все по кругу пойдет еще 6 лет пока президент не сменится так и будут под его дудку плясать своих мнений у них нет

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2018, 16:52

      Ага вон недавича передачу на матч тв сняли про Салаха, из какого он говна выбился, вот его никто за ручку не водил, мол тут для тебя будет место уготовлено в Базеле, в Челси, в Роме, в Ливерпуле. Только в жесткой конкуренции можно вырастить ТОП игрока. А при лимите у нас максимум что выращивается это игроки подающие надежду, с начало они молодые, потом уже взрослые, но все также подают одни надежды...

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