Голодец – о лимите: «Нужна политика, которая даст возможность российским ребятам делать прорывы»

Вице-премьер РФ по спорту Ольга Голодец считает, что формула лимита на легионеров в РФПЛ должна быть таковой, чтобы помогать молодым российским игрокам расти в профессиональном плане.

«Лимит мы будем обсуждать вместе. Это будут обсуждать и сами клубы, и РФС. Должна быть выработана политика, чтобы дать возможность для российских ребят делать прорывы.

Мы только что обсуждали «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. В матче ЦСКА – «Жальгирис», решающем для нашей команды, был 20 очков разрыв, и тут выпустили Михаила Кулагина, который в течение нескольких минут сократил разрыв до двух очков.

Таким ребятам, таким звездам нужно давать возможность играть, расти. В них нужно верить. Если этого не будет, то те ребята, которые сегодня занимаются в спортивных школах, будут лишены будущего», – сказала Голодец.