Главные новости дня. Иньеста перешел в «Виссел Кобе», «Амкар» может сняться с РФПЛ

Иньеста официально стал игроком «Виссел Кобе».

«ПСЖ» предлагает Буффону четырехлетний контракт.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 пройдет в Стамбуле.

«Амкар» может сняться с РФПЛ. «Анжи» готов заменить пермяков в турнире.

Агенты Сарри ведут переговоры с «Челси», а в ближайшие дни поговорят с «Зенитом».

Mirror: Лэмпард может возглавить «Дерби Каунти».

Фанаты «Ливерпуля» не вылетели в Киев. Украина не пустила в страну британские самолеты.

Роналдиньо в августе сыграет свадьбу в США. За бразильца выйдут замуж сразу две девушки.