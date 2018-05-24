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    Алаев: «Предложено ввести двухраундовые противостояния в 1/4 и 1/2 финала Кубка России»

    Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев после заседания исполкома организации рассказал, какие именно изменения планируется ввести в регламенте Куба России.

    «Вопрос пока обсуждается. Предложено ввести двухраундовые противостояния в 1/4 и 1/2 финала», – сказал Алаев.

    Победитель уже определялся в двухматчевом противостоянии в сезонах турнира с 2003/2004 по 2006/2007 на стадиях с 1/16 по 1/2 финала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 14:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 мая 2018, 18:50

      Отличное предложение. Теперь клубы будут ыыставлять основные составы и стадионы будут заполнены болельщиками )))

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 24 мая 2018, 17:31

      игроки то наши потянут столько игр? или будут вторые составы?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2018, 14:25

      Ну и почему перестали продолжать дальше? РФС принимает решение,
      потом их отменяет, а теперь обращаетесь к болельщикам. Что, сами
      решить вопрос не в состоянии? В РФС сидит столько прихлебателей,
      а даже элементарные вопросы решить не могут.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > vladimir-7 24 мая 2018, 15:18

      Так ты за это решение или против?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > o33uk 24 мая 2018, 17:29

      Я, за это решение.

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