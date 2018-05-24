Алаев: «Предложено ввести двухраундовые противостояния в 1/4 и 1/2 финала Кубка России»

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев после заседания исполкома организации рассказал, какие именно изменения планируется ввести в регламенте Куба России.

«Вопрос пока обсуждается. Предложено ввести двухраундовые противостояния в 1/4 и 1/2 финала», – сказал Алаев.

Победитель уже определялся в двухматчевом противостоянии в сезонах турнира с 2003/2004 по 2006/2007 на стадиях с 1/16 по 1/2 финала.