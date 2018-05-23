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  • Роспотребнадзор выиграл суд у двух отелей в Нижнем Новгороде из-за завышенных цен перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор выиграл суд у двух отелей в Нижнем Новгороде из-за завышенных цен перед ЧМ-2018

23 мая 2018, 11:25
7

Суд удовлетворил иски Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области к двум отелям, сообщает пресс-служба ведомства. Предметом спора стали завешенные цены перед стартом чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В гостинице «Мона Лиза» (расстояние до центра города – 15 км) для бронирования на период проведения турнира предлагались номера по цене от 100 000 до 140 000 рублей за человека за одни сутки проживания. При этом данному средству размещения присвоена категория «без звезд». Соответственно стоимость номера в сутки не должна превышать 7 360 рублей. Такой же иск был подан против гостиницы «Стригино». Таким образом, судами были признаны факты завышения стоимости гостиничного обслуживания.

В общей сложности специалисты нижегородского Роспотребнадзора подали 10 исковых заявлений по факту завышения цен на гостиничное обслуживание. Восемь из них находятся на рассмотрении.

Граждане, забронировавшие номера в гостиницах по завышенной цене, вправе требовать разницу между уплаченной суммой обслуживания и предельно установленной на законодательном уровне, а также обратиться в суд, если им откажут в этом.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (7)
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кузнецов артем
1527064629
Молодцы, главное чтоб директора отелей не решили договориться с роспотребнадзором...
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Torvald64
1527066454
Жаль, что занимаются только совсем уж вопиющим беспределом (100-140 тысяч это совсем за рамками добра и зла), а беспределом меньших масштабов не занимаются. Конкретно в Нижнем всё совсем плохо с ценами. Во время четвертьфинального матча 06.07 нормальных вариантов дешевле 20-30 тысяч почти нет - разве что частные квартиры. Притом в обычное время те же варианты доступны по цене в 8-10 раз дешевле. В итоге теперь, вместо того, чтобы остаться в городе на выходные после матча, придётся ретироваться в ночь после него. Думаю, не мы одни такие. Неужели городской администрации непонятно, что таким образом они сами отваживают от себя туристов? В Питере и то всё гораздо лучше, во всяком случае, во время матча Россия - Египет.
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BRO_football
1527067205
Правильно делают! Штрафовать надо таких уродов, а если можно, то и административный арест наложить. Совсем обнаглели 100-140 тысяч рублей в сутки за проживание в беззвездночном отеле. Да за эти деньги можно слетать отдохнуть куда-нибудь в Турцию на неделю и заселиться там в нормальный отель. Ещё на эти деньги можно слетать в какую-нибудь страну на матч Лиги чемпионов твоей любимой команды. Это будет куда лучше, чем оставаться в каком-то вонючем старом отеле в Нижнем Новгороде (ничего не имею против этого замечательного города).
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Нас Много
1527070282
Ну и как вам рынок, господа? Тот самый, который всё сам отрегулирует... Может всё-таки утверждённые прейскуранты лучше?
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Dr Metal
1527078934
И это только отели, господа... А продукты? Цены взлетают на глазах, а после чемпионата вряд ли кто их снизит до старой отметки. Кому чемпионат мира, а кому и жить после
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zigbert
1527098609
До чего же доходят хапуги.
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