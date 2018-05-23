Роспотребнадзор выиграл суд у двух отелей в Нижнем Новгороде из-за завышенных цен перед ЧМ-2018

Суд удовлетворил иски Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области к двум отелям, сообщает пресс-служба ведомства. Предметом спора стали завешенные цены перед стартом чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В гостинице «Мона Лиза» (расстояние до центра города – 15 км) для бронирования на период проведения турнира предлагались номера по цене от 100 000 до 140 000 рублей за человека за одни сутки проживания. При этом данному средству размещения присвоена категория «без звезд». Соответственно стоимость номера в сутки не должна превышать 7 360 рублей. Такой же иск был подан против гостиницы «Стригино». Таким образом, судами были признаны факты завышения стоимости гостиничного обслуживания.

В общей сложности специалисты нижегородского Роспотребнадзора подали 10 исковых заявлений по факту завышения цен на гостиничное обслуживание. Восемь из них находятся на рассмотрении.

Граждане, забронировавшие номера в гостиницах по завышенной цене, вправе требовать разницу между уплаченной суммой обслуживания и предельно установленной на законодательном уровне, а также обратиться в суд, если им откажут в этом.