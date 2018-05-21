Сборная России показала прилет и заселение в отель в Инсбруке

Как всегда с важными щами...
А экипировка, как будто штаны до сисек натянули
Пресс-служба сборной России показала видеоролик прилет команды в воскресенье в Австрию. Здесь россиянам предстоит пройти первый этап подготовки к чемпионату мира-2018.
Сбор национальной команды пройдет с 21 по 31 мая.
30 мая в Инсбруке на стадионе «Тиволи Нойт» россияне сыграют в товарищеском матче против сборной Австрии.
Прилет @TeamRussia в Инсбрук pic.twitter.com/DZwCFviUZe— Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.