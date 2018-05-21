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    Сборная России показала прилет и заселение в отель в Инсбруке

    Пресс-служба сборной России показала видеоролик прилет команды в воскресенье в Австрию. Здесь россиянам предстоит пройти первый этап подготовки к чемпионату мира-2018.

    Сбор национальной команды пройдет с 21 по 31 мая.

    30 мая в Инсбруке на стадионе «Тиволи Нойт» россияне сыграют в товарищеском матче против сборной Австрии.

    Источник: Twitter

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    21.05.2018 06:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3414

      AZ 22 мая 2018, 09:27


      Как всегда с важными щами...
      А экипировка, как будто штаны до сисек натянули

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 21 мая 2018, 13:48

      Игру покажите ,а не прилёт.
      Пешком Вас в Австрию нужно было отправить ....

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 21 мая 2018, 10:18

      После "взлета" сборной в рейтинге фифа надеялся что выпрут главного в зашей. А нет еще в Австрию едем на сборы. У нас что погода плохая или баз нет и деньги бы потратили в России да и люди бы лишнюю копейку заработали. Нет едут в Австрию? И что молчит тетка которую поставили за футболом присматривать? Правильно все одна шайка-лейка.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 21 мая 2018, 09:35

      БРЕД! какая Австрия! настроили баз дома-а едут в Австрию ! НЕМЕДЛЕННО ДОМОЙ !...а тот кто принял это решение-ПРЕСТУПНИК!

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > САДЫЧОК 21 мая 2018, 09:48

      К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ В ФЕДЕРАЦИЮ ФУТБОЛА НИКТО НЕ НАПРАВИТ НИ ОБЭП, НИ ФИНАНСОВЫЕ ПРОВЕРКИ. А СЛЕДОВАЛО БЫ-НЕМЕДЛЕННО,СРАЗУ ПОСЛЕ ТАКОГО РЕШЕНИЯ! Все тренеровочные сборы согласует главный тренер и наша федирация футбола.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 21 мая 2018, 07:27

      а что ещё они могут показать/

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 мая 2018, 07:18

      форма конечно...
      треники подтянутые до груди..

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