Сборная России показала прилет и заселение в отель в Инсбруке

Пресс-служба сборной России показала видеоролик прилет команды в воскресенье в Австрию. Здесь россиянам предстоит пройти первый этап подготовки к чемпионату мира-2018.

Сбор национальной команды пройдет с 21 по 31 мая.

30 мая в Инсбруке на стадионе «Тиволи Нойт» россияне сыграют в товарищеском матче против сборной Австрии.