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    Сборная России вылетела на сбор в Австрию

    Сборная России сегодня завершила сбор в подмосковном Новогорске и уже вылетела в Австрию, где продолжит подготовку к домашнему чемпионату мира. В городе Нойштифт команда пробудет с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.

    На австрийском сборе подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищескую встречу с местной сборной. Матч пройдет 30 мая в Инсбруке.

    С 1 по 4 июня россияне продолжит готовиться к мундиалю. На «Арене ЦСКА» команда 5 июня проведет поединок с Турцией.

    Источник: РФС

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    20.05.2018 17:54
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 23:12

      Сборная Нойштифта. Впервые придется сыграть с этой командой.

      3
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 20 мая 2018, 22:12

      Главное читаю статью "вылетели" вроде ещё играть толком не начали а уже вылетели, потом дочитал понял что в австрию,д всё таки есть одна проблема для нашей сборной как ни крути а 3 матча сыграть придёться тут уж никуда не денешся,хотя футболисты не дураки и все уже купили билеты на отдых сразу после матча с уругваем ну впрочем наши ожидания это наши проблемы.

      0
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 20 мая 2018, 20:40

      Может типа хорошо выступили в Австрии и Швейцарии в 2008 и поэтому решили поехать зарядиться местной энергетикой. Авось поможет ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 20 мая 2018, 20:36

      Может пьяный воздух свободы сыграет со сборной что-либо?!

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 20:27

      Стас в Австрии как дома

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 мая 2018, 20:03

      Ищут где провести сборы чтобы погода была похожа на рогу ЧМ? Стоп... что-то не вяжется

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 мая 2018, 19:51

      ЧМ еще не начался, а сборная России уже вылетела! Вот такие дела =)

      4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 20 мая 2018, 19:50

      сыграют товарищескую встречу с местной сборной

      И обязательно выиграют)))Усе,мы готовы!

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 20 мая 2018, 19:49

      а смысл??

      ЧМ пройдет в России... логично в России и готовиться...

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > belarus-gomel 20 мая 2018, 20:05

      Логично, но у главного тренера сборной РФ по футболу в
      Австрии есть коттедж и жена.

      5
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 20 мая 2018, 19:42

      Уже психологически при помощи заголовков готовят аудиторию к тому что сборная России и на ЧМ вылетит, только не "в" а "из".

      3
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