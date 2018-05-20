Сборная России вылетела на сбор в Австрию

Сборная России сегодня завершила сбор в подмосковном Новогорске и уже вылетела в Австрию, где продолжит подготовку к домашнему чемпионату мира. В городе Нойштифт команда пробудет с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.

На австрийском сборе подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищескую встречу с местной сборной. Матч пройдет 30 мая в Инсбруке.

С 1 по 4 июня россияне продолжит готовиться к мундиалю. На «Арене ЦСКА» команда 5 июня проведет поединок с Турцией.