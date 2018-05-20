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Сборная России вылетела на сбор в Австрию

20 мая 2018, 17:54
44

Сборная России сегодня завершила сбор в подмосковном Новогорске и уже вылетела в Австрию, где продолжит подготовку к домашнему чемпионату мира. В городе Нойштифт команда пробудет с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.

На австрийском сборе подопечные Станислава Черчесова сыграют товарищескую встречу с местной сборной. Матч пройдет 30 мая в Инсбруке.

С 1 по 4 июня россияне продолжит готовиться к мундиалю. На «Арене ЦСКА» команда 5 июня проведет поединок с Турцией.

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Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (44)
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Боцман59rus
1526829360
черкес за счет РФС решил до дома слетать ... надеюсь после ЧМ ближе польши эта фикалия не появится
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Полная Канистра
1526829622
**** Австрию им подавай а что Сочи не устраивает тот же горный воздух то же солнце та же вода и поляна не хуже меню и шашлык на любой ассортимент да уж ожирели наши коты
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insider_retro
1526830678
"Сборная вылетела...", - аж в зобу дыханье спёрло... Отпустило..)) Летите, голуби, летите!..
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x-x-x-x-x
1526831295
такая большая страна а вылетела сборная для сборов в маленькую страну а потом еще и кричат что великая страна у них. стыд и позор народу который позволяет своим правителям так себя обкрадывать. им в деревне в какой нибудь сбор тоже хватило а не заграница и к тому же загневающая Европа
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OfaZavr
1526831461
еще никому не влетела а уже вылетела))
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nemolod
1526831863
А что,у нас в стране негде готовиться? В советское время никаких лишних перелетов не было,игроки сборной спокойно и планомерно готовились к мировым первенствам и результаты,по сравнению с нынешними,были неплохими!
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ruded
1526832193
играть будут в России, а трениться улетели в Австрию...мм.. разного рода мысли приходят: навига куда-то мотать и проедать деньги налогоплательщиков, когда лето наступило и на Родине?
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artem 81
1526832729
Бабки прокатывают. У нас понастроили обьектов, нам сдают за деньги в аренду, а сами в Австрию, Россия х.ули.
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polt
1526833975
Вот уж действительно, умом Россию не понять... Почему Австрия? В России баз нет или воздух другой, или настолько у нас в стране все *******, что денег не куда девать. Ну объясните кто нибудь.
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belarus-gomel
1526834969
а смысл?? ЧМ пройдет в России... логично в России и готовиться...
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