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  • Главные новости дня. Черчесов отреагировал на интервью Денисова, Буффон может переехать в АПЛ

Главные новости дня. Черчесов отреагировал на интервью Денисова, Буффон может переехать в АПЛ

18 мая 2018, 21:04

Ташаев прокомментировал интерес к нему со стороны «Спартака».

К интересующимся Калиничем «Спартаку» и «Локомотиву» присоединился «Зенит».

Паредес намерен покинуть Россию ради «Интера».

Хохлов продолжит работу с «Динамо».

Живоглядов может перейти из «Уфы» в один из топ-клубов России.

МИД Украины отреагировало на слова МИД России об украинцах на ЧМ-2018.

Черчесов не стал комментировать интервью Денисова.

«Рома» не продала Алисона «Реалу» за 70 миллионов.

«Ливерпуль» и «Ман Сити» хотят приобрести Буффона.

«Ливерпуль» подготовил маршрут празднований в случае победы в ЛЧ.

Источник: Бомбардир.ру
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