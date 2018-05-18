Главные новости дня. Черчесов отреагировал на интервью Денисова, Буффон может переехать в АПЛ

Ташаев прокомментировал интерес к нему со стороны «Спартака».
К интересующимся Калиничем «Спартаку» и «Локомотиву» присоединился «Зенит».
Паредес намерен покинуть Россию ради «Интера».
Хохлов продолжит работу с «Динамо».
Живоглядов может перейти из «Уфы» в один из топ-клубов России.
МИД Украины отреагировало на слова МИД России об украинцах на ЧМ-2018.
Черчесов не стал комментировать интервью Денисова.
«Рома» не продала Алисона «Реалу» за 70 миллионов.
«Ливерпуль» и «Ман Сити» хотят приобрести Буффона.
«Ливерпуль» подготовил маршрут празднований в случае победы в ЛЧ.
Источник: Бомбардир.ру