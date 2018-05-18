Главные новости дня. Черчесов отреагировал на интервью Денисова, Буффон может переехать в АПЛ

Ташаев прокомментировал интерес к нему со стороны «Спартака».

К интересующимся Калиничем «Спартаку» и «Локомотиву» присоединился «Зенит».

Паредес намерен покинуть Россию ради «Интера».

Хохлов продолжит работу с «Динамо».

Живоглядов может перейти из «Уфы» в один из топ-клубов России.

МИД Украины отреагировало на слова МИД России об украинцах на ЧМ-2018.

Черчесов не стал комментировать интервью Денисова.

«Рома» не продала Алисона «Реалу» за 70 миллионов.

«Ливерпуль» и «Ман Сити» хотят приобрести Буффона.

«Ливерпуль» подготовил маршрут празднований в случае победы в ЛЧ.