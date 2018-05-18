Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Черчесов отреагировал на интервью Денисова, Буффон может переехать в АПЛ

    Ташаев прокомментировал интерес к нему со стороны «Спартака».

    К интересующимся Калиничем «Спартаку» и «Локомотиву» присоединился «Зенит».

    Паредес намерен покинуть Россию ради «Интера».

    Хохлов продолжит работу с «Динамо».

    Живоглядов может перейти из «Уфы» в один из топ-клубов России.

    МИД Украины отреагировало на слова МИД России об украинцах на ЧМ-2018.

    Черчесов не стал комментировать интервью Денисова.

    «Рома» не продала Алисона «Реалу» за 70 миллионов.

    «Ливерпуль» и «Ман Сити» хотят приобрести Буффона.

    «Ливерпуль» подготовил маршрут празднований в случае победы в ЛЧ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2018 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11