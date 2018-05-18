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    Алаев: «16 клубов в РФПЛ – это оптимальный вариант на сегодняшний момент»

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев назвал оптимальное количество клубов для участия в РФПЛ.

    – На протяжении всего сезона говорили то о сокращении, то о расширении лиги. Ваше мнение?

    – На мой взгляд, пока что нынешний формат оптимален. Но дискуссия наверняка продолжится. Продолжая тему лицензирования – вы сами видите – набрать бы 16 клубов, соответствующих всем требованиям.

    – Так, может, сократить? Зачем мучиться? Федун считает, что надо сделать две семерки и плей-офф.

    – Повторюсь: 16 клубов в РФПЛ – это оптимальный вариант на сегодняшний момент. Убежден, что меньше быть не должно, но всем клубам необходимо соответствовать критериям РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 11:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 мая 2018, 11:52

      Хоть один адекватный человек в РФС...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:50

      так же считаю что ничего выдумывать не надо, как сейчас есть самый нормальный вариант.

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