Алаев: «16 клубов в РФПЛ – это оптимальный вариант на сегодняшний момент»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев назвал оптимальное количество клубов для участия в РФПЛ.

– На протяжении всего сезона говорили то о сокращении, то о расширении лиги. Ваше мнение?

– На мой взгляд, пока что нынешний формат оптимален. Но дискуссия наверняка продолжится. Продолжая тему лицензирования – вы сами видите – набрать бы 16 клубов, соответствующих всем требованиям.

– Так, может, сократить? Зачем мучиться? Федун считает, что надо сделать две семерки и плей-офф.

– Повторюсь: 16 клубов в РФПЛ – это оптимальный вариант на сегодняшний момент. Убежден, что меньше быть не должно, но всем клубам необходимо соответствовать критериям РФПЛ.