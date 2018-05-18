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  • Алаев: «16 клубов в РФПЛ – это оптимальный вариант на сегодняшний момент»

Алаев: «16 клубов в РФПЛ – это оптимальный вариант на сегодняшний момент»

18 мая 2018, 11:44
2

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев назвал оптимальное количество клубов для участия в РФПЛ.

– На протяжении всего сезона говорили то о сокращении, то о расширении лиги. Ваше мнение?

– На мой взгляд, пока что нынешний формат оптимален. Но дискуссия наверняка продолжится. Продолжая тему лицензирования – вы сами видите – набрать бы 16 клубов, соответствующих всем требованиям.

– Так, может, сократить? Зачем мучиться? Федун считает, что надо сделать две семерки и плей-офф.

– Повторюсь: 16 клубов в РФПЛ – это оптимальный вариант на сегодняшний момент. Убежден, что меньше быть не должно, но всем клубам необходимо соответствовать критериям РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Федун Леонид
Комментарии (2)
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OfaZavr
1526633413
так же считаю что ничего выдумывать не надо, как сейчас есть самый нормальный вариант.
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Тазит
1526633558
Хоть один адекватный человек в РФС...
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