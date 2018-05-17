Главные новости дня. Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым, Бенитес может возглавить «Зенит»

Денисов рассказал подробности конфликта с Черчесовым.

Ташаева спросили про переход в «Спартак». Динамовец не стал комментировать ситуацию.

Стыковые матчи за место в РФПЛ. «Енисей» разгромил «Анжи», «Амкар» всухую обыграл «Тамбов».

Английские СМИ написали об интересе «Зенита» к Рафаэлю Бенитесу.

Сборная России осталась на 66 месте в рейтинге ФИФА.

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Левандовски намерен покинуть «Баварию».

Буффон извинился перед судьей Оливером.

Луис Энрике является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси».

«Барселона» оформит трансфер Гризманна до начала ЧМ-2018.