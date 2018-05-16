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«Спартак» выйдет из отпуска 18 июня

16 мая 2018, 12:46
6

Футболисты «Спартака» вернутся из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

Затем красно-белые в течение 10 дней будут тренироваться на базе в Тарасовке. После этого игроки московской команды отправятся за границу на первый предсезонный сбор. О его сроках и месте проведения будет сообщено позже.

Напомним, в завершившемся сезоне подопечные Массимо Карреры заняли в РФПЛ третье место и выступят в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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SpartakSpartakSpartak
1526466503
Даешь все сборы в Тарасовке,а на сэкономленные деньги пусть покупают нормальных защитников, хотя бы в аренду. Может тогда у команды появится спортивная злость и гордость.
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Старикан
1526467096
В очередной раз будем ждать светлого будущего! ...но валерьяночку всё же надо закупать...
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мы_не_рабы
1526469521
Ну да. Не смогли заработать нормальный отдых - готовьтесь к квалификации ЛЧ. Вот как ведь всё просто. Кто хорошо поработал, тот и дольше отдохнул.
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OfaZavr
1526484766
ну пускай отдохнут хорошо а как выйдут из отпуска сразу примутся за работу, ну а мы будем как всегда надеяться, верить и ждать что в следующем сезоне работа над ошибками будет проделана а настрой на каждую игру будет запредельный)
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