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    «Спартак» выйдет из отпуска 18 июня

    Футболисты «Спартака» вернутся из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

    Затем красно-белые в течение 10 дней будут тренироваться на базе в Тарасовке. После этого игроки московской команды отправятся за границу на первый предсезонный сбор. О его сроках и месте проведения будет сообщено позже.

    Напомним, в завершившемся сезоне подопечные Массимо Карреры заняли в РФПЛ третье место и выступят в квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.05.2018 12:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 18:32

      ну пускай отдохнут хорошо а как выйдут из отпуска сразу примутся за работу, ну а мы будем как всегда надеяться, верить и ждать что в следующем сезоне работа над ошибками будет проделана а настрой на каждую игру будет запредельный)

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 мая 2018, 14:18

      Ну да. Не смогли заработать нормальный отдых - готовьтесь к квалификации ЛЧ. Вот как ведь всё просто. Кто хорошо поработал, тот и дольше отдохнул.

      5
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 16 мая 2018, 13:38

      В очередной раз будем ждать светлого будущего! ...но валерьяночку всё же надо закупать...

      4
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 16 мая 2018, 13:28

      Даешь все сборы в Тарасовке,а на сэкономленные деньги пусть покупают нормальных защитников, хотя бы в аренду. Может тогда у команды появится спортивная злость и гордость.

      4
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > SpartakSpartakSpartak 16 мая 2018, 13:40

      может быть так и будет, а Зениту нужно установить правило играешь хорошо, получаешь хорошо, играешь плохо и получаешь плохо, может быть тогда и задвигаются уроды

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > zenitovec2007 16 мая 2018, 14:08

      да я бы честно говоря всем такую херню ввел бы. Основная часть з/п была бы маленькая, а 80% премиальная за хорошую игру)

      3
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