«Спартак» выйдет из отпуска 18 июня

ну пускай отдохнут хорошо а как выйдут из отпуска сразу примутся за работу, ну а мы будем как всегда надеяться, верить и ждать что в следующем сезоне работа над ошибками будет проделана а настрой на каждую игру будет запредельный)
Футболисты «Спартака» вернутся из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.
Затем красно-белые в течение 10 дней будут тренироваться на базе в Тарасовке. После этого игроки московской команды отправятся за границу на первый предсезонный сбор. О его сроках и месте проведения будет сообщено позже.
Напомним, в завершившемся сезоне подопечные Массимо Карреры заняли в РФПЛ третье место и выступят в квалификации Лиги чемпионов.