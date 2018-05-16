«Спартак» выйдет из отпуска 18 июня

Футболисты «Спартака» вернутся из отпуска 18 июня. В этот же день они пройдут медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

Затем красно-белые в течение 10 дней будут тренироваться на базе в Тарасовке. После этого игроки московской команды отправятся за границу на первый предсезонный сбор. О его сроках и месте проведения будет сообщено позже.

Напомним, в завершившемся сезоне подопечные Массимо Карреры заняли в РФПЛ третье место и выступят в квалификации Лиги чемпионов.