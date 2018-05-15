КДК РФС собрал за 2017 год 29 миллионов со штрафов. Деньги направлены на развитие детского футбола

РФС отчитался о средствах, полученных в качестве штрафов по решениям Контрольно-дисциплинарного комитета. Всего за 2017 год было собрано 29 миллионов рублей с профессиональных российских клубов.

«Вся полученная в соответствие с решениями КДК РФС сумма была направлена целевым образом на финансирование спортивных мероприятий по детско-юношескому футболу и на организацию специальной подготовки контролеров-распорядителей», – заверяет РФС.

С подробной росписью расходов можно ознакомиться на сайте организации.