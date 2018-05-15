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    КДК РФС собрал за 2017 год 29 миллионов со штрафов. Деньги направлены на развитие детского футбола

    РФС отчитался о средствах, полученных в качестве штрафов по решениям Контрольно-дисциплинарного комитета. Всего за 2017 год было собрано 29 миллионов рублей с профессиональных российских клубов.

    «Вся полученная в соответствие с решениями КДК РФС сумма была направлена целевым образом на финансирование спортивных мероприятий по детско-юношескому футболу и на организацию специальной подготовки контролеров-распорядителей», – заверяет РФС.

    С подробной росписью расходов можно ознакомиться на сайте организации.

    Источник: РФС

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    15.05.2018 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 мая 2018, 11:12

      Постеснялись потратить сущие гроши на мыло и верёвку... Для самих себя! Иной награды этот КДК РФС не заслуживает! :-(((

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 09:50

      а правда ли на детский спорт направили вот в чем вопрос, нужны доказательства а не просто слова.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 мая 2018, 09:31

      Деньги направлены на развитие детского футбола и благополучно разворованы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 07:59

      Хорошо если эти деньги дойдут по назначению.

      2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 15 мая 2018, 21:30

      В карманы свои они их направили пиз*аболы б*я!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 15 мая 2018, 21:07

      А строить будет Мутко, детский футбол то?)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 20:46

      квитанции и чеки потом не забудьте в сми оповестить хотя как всегда у вас на руках туры путёвки и авиабилеты

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