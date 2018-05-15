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  • КДК РФС собрал за 2017 год 29 миллионов со штрафов. Деньги направлены на развитие детского футбола

КДК РФС собрал за 2017 год 29 миллионов со штрафов. Деньги направлены на развитие детского футбола

15 мая 2018, 20:24
7

РФС отчитался о средствах, полученных в качестве штрафов по решениям Контрольно-дисциплинарного комитета. Всего за 2017 год было собрано 29 миллионов рублей с профессиональных российских клубов.

«Вся полученная в соответствие с решениями КДК РФС сумма была направлена целевым образом на финансирование спортивных мероприятий по детско-юношескому футболу и на организацию специальной подготовки контролеров-распорядителей», – заверяет РФС.

С подробной росписью расходов можно ознакомиться на сайте организации.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Полная Канистра
1526406366
квитанции и чеки потом не забудьте в сми оповестить хотя как всегда у вас на руках туры путёвки и авиабилеты
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Loko_Roma
1526407656
А строить будет Мутко, детский футбол то?)
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Himik007
1526409037
В карманы свои они их направили пиз*аболы б*я!!
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zigbert
1526446749
Хорошо если эти деньги дойдут по назначению.
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prezent2017
1526452277
Деньги направлены на развитие детского футбола и благополучно разворованы.
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OfaZavr
1526453459
а правда ли на детский спорт направили вот в чем вопрос, нужны доказательства а не просто слова.
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cska-62
1526458354
Постеснялись потратить сущие гроши на мыло и верёвку... Для самих себя! Иной награды этот КДК РФС не заслуживает! :-(((
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