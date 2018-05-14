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    Лавров: «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты наверху, а завтра все провалится»

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, являющийся болельщиком «Спартака», поделился наблюдениями от матча 30-го тура РФПЛ против московского «Динамо».

    Напомним, что красно-белые проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и завершили сезон на третьем месте.

    – Печально. Товарищ меня спрашивал, правда ли я хочу поехать на игру, потому что статистика моего живого присутствия на матчах в минусе. Как только приезжаю, в большинстве случаев «Спартак» проигрывает. Сегодня у команды не было видно желания. И это очень жаль. Тем славен «Спартак». Мы его и любим за это.

    – Никита Симонян сказал, что главный виновник поражения – Каррера.

    – Невозможно это все определить. «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть наверху. А завтра все провалится. Но я уверен, что за него надо болеть и дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2018 01:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 мая 2018, 19:57

      - L@vroff, если ты в одной упряжке с хутинским режимом, то какой же ты "болельщик" Спартака, Спартак - НАРОДНАЯ КОМАНДА!!!, а твои "коллеги" - убийцы своего народа!, кому интересно - я аргументирую!...друзья, напишите пожалуйста свои отзывы на мою страницу в бомбардире.........Всем - здоровья!

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 мая 2018, 12:17

      Лавров сам наполовину армянин

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 14 мая 2018, 09:45

      Бред какой-то, видно спутал болел с пенсионерами. Забыл переключиться.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 мая 2018, 08:45

      Я не знаю какую душу отражает Спартак, но болеть за него буду даже на том свете, если там конечно есть жизнь!

      3
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      Рейтинг: +5424

      _Marqella_ > Опорник84 14 мая 2018, 09:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На том свете жизнь есть, но футбола нет !!!

      -7
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > _Marqella_ 14 мая 2018, 10:21

      Если так будут играть, то в могилу сведут, не дай бог конечно!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 08:18

      я вот не понимаю когда после чемпионства все кричали мы семья и все такое после 3 места говорить что все плохо по такой логике за локо мне надо было давно перестать болеть ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > anri1703 14 мая 2018, 10:42

      Согласен за два года золото и бронза разве плохо????

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 мая 2018, 08:12

      Я бы не стал так обобщать..)) одна команда прям все отражает..

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 мая 2018, 07:59

      щедрость спартака не знает границ,раздари всё кубок-Тосно,чемпионство Локо,ЛЧ-крням-хорошо живут ребята!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vodomut 14 мая 2018, 08:32

      vodomut, не мути воду. Рано заявили, что Кубок России
      у Спартака в кармане и чемпионом России будет Спартак,
      радуйтесь, что у вас 3-е место в чемпионате, а не 6-е.

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 мая 2018, 07:47

      Когда то...очень давно ..Лавров был неплохим человеком и чиновником ..но последние 15 лет постоянного вранья портят человека..

      -1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 14 мая 2018, 07:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хреновый из тебя русский человек

      -10
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 мая 2018, 05:57

      Чушь какая то

      6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bumer_moscow 14 мая 2018, 06:11

      Он привык говорить только чушь, работа такая.

      1
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