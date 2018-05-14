Лавров: «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты наверху, а завтра все провалится»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, являющийся болельщиком «Спартака», поделился наблюдениями от матча 30-го тура РФПЛ против московского «Динамо».

Напомним, что красно-белые проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и завершили сезон на третьем месте.

– Печально. Товарищ меня спрашивал, правда ли я хочу поехать на игру, потому что статистика моего живого присутствия на матчах в минусе. Как только приезжаю, в большинстве случаев «Спартак» проигрывает. Сегодня у команды не было видно желания. И это очень жаль. Тем славен «Спартак». Мы его и любим за это.

– Никита Симонян сказал, что главный виновник поражения – Каррера.

– Невозможно это все определить. «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть наверху. А завтра все провалится. Но я уверен, что за него надо болеть и дальше.