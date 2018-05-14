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  • Лавров: «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты наверху, а завтра все провалится»

Лавров: «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты наверху, а завтра все провалится»

14 мая 2018, 01:50
19

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, являющийся болельщиком «Спартака», поделился наблюдениями от матча 30-го тура РФПЛ против московского «Динамо».

Напомним, что красно-белые проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и завершили сезон на третьем месте.

– Печально. Товарищ меня спрашивал, правда ли я хочу поехать на игру, потому что статистика моего живого присутствия на матчах в минусе. Как только приезжаю, в большинстве случаев «Спартак» проигрывает. Сегодня у команды не было видно желания. И это очень жаль. Тем славен «Спартак». Мы его и любим за это.

– Никита Симонян сказал, что главный виновник поражения – Каррера.

– Невозможно это все определить. «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть наверху. А завтра все провалится. Но я уверен, что за него надо болеть и дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1526261305
проиграть и п.р.о.и.п.а.т.ь - РАЗНЫЕ ВЕЩИ,обидно иметь такого министра ,которому приходится это объяснять
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bumer_moscow
1526266671
Чушь какая то
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Shogun
1526270753
Хреновый из тебя русский человек
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Путник 13
1526273239
Когда то...очень давно ..Лавров был неплохим человеком и чиновником ..но последние 15 лет постоянного вранья портят человека..
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vodomut
1526273952
щедрость спартака не знает границ,раздари всё кубок-Тосно,чемпионство Локо,ЛЧ-крням-хорошо живут ребята!
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mihail200606
1526274757
Я бы не стал так обобщать..)) одна команда прям все отражает..
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anri1703
1526275096
я вот не понимаю когда после чемпионства все кричали мы семья и все такое после 3 места говорить что все плохо по такой логике за локо мне надо было давно перестать болеть ))
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Опорник84
1526276744
Я не знаю какую душу отражает Спартак, но болеть за него буду даже на том свете, если там конечно есть жизнь!
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Бан
1526280354
Бред какой-то, видно спутал болел с пенсионерами. Забыл переключиться.
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кеша_КБ
1526317053
- L@vroff, если ты в одной упряжке с хутинским режимом, то какой же ты "болельщик" Спартака, Спартак - НАРОДНАЯ КОМАНДА!!!, а твои "коллеги" - убийцы своего народа!, кому интересно - я аргументирую!...друзья, напишите пожалуйста свои отзывы на мою страницу в бомбардире.........Всем - здоровья!
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