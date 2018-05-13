Главные новости дня. Завершен сезон РФПЛ, Манчини уходит из «Зенита»

В принципе при таком бардаке, результат хороший, Манчини не виноват, там скорее проблемы у людей которые у руля
«Локомотив», ЦСКА и «Спартак» представят Россию в ЛЧ; «Зенит», «Краснодар» и «Уфа» – в ЛЕ.
«Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных. Это рекорд АПЛ.
Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге.
Файзулин объявил о завершении карьеры.
Промес – лучший бомбардир РФПЛ. В тройку попали Смолов и Кокорин.
Вернблум и Миланов покинут ЦСКА.
«Зенит» расторг контракт с Манчини.
«Челси», «Арсенал» и «Бернли» сыграют Лиге Европы.