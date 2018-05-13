Главные новости дня. Завершен сезон РФПЛ, Манчини уходит из «Зенита»

«Локомотив», ЦСКА и «Спартак» представят Россию в ЛЧ; «Зенит», «Краснодар» и «Уфа» – в ЛЕ.

«Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных. Это рекорд АПЛ.

Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге.

Файзулин объявил о завершении карьеры.

Промес – лучший бомбардир РФПЛ. В тройку попали Смолов и Кокорин.

Вернблум и Миланов покинут ЦСКА.

«Зенит» расторг контракт с Манчини.

«Челси», «Арсенал» и «Бернли» сыграют Лиге Европы.