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    Главные новости дня. Завершен сезон РФПЛ, Манчини уходит из «Зенита»

    «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» представят Россию в ЛЧ; «Зенит», «Краснодар» и «Уфа» – в ЛЕ.

    «Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных. Это рекорд АПЛ.

    Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге.

    Файзулин объявил о завершении карьеры.

    Промес – лучший бомбардир РФПЛ. В тройку попали Смолов и Кокорин.

    Вернблум и Миланов покинут ЦСКА.

    «Зенит» расторг контракт с Манчини.

    «Челси», «Арсенал» и «Бернли» сыграют Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 21:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +35

      Данияр s 14 мая 2018, 05:55

      В принципе при таком бардаке, результат хороший, Манчини не виноват, там скорее проблемы у людей которые у руля

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 мая 2018, 02:24

      Манчини опять уходит?!....и когда же наконец он уйдет?!...приключения итальянцев в России заканчивается )

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 14 мая 2018, 01:48

      Как же это новость про Манчини?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 22:49

      этот чемпионат уже история

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