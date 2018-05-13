«Спартак» – болельщикам: «Спасибо за сезон. Вы лучшие. Победы впереди!»

Московский «Спартак» посредством социальной сети поблагодарил болельщиков за сезон. Красно-белые завершили чемпионат на третьем месте, упустив путевку в групповой этап Лиги чемпионов в последнем туре.

«Красно-белые, спасибо за сезон. Вы лучшие. Верим, победы впереди!» – сказано в обращении клуба.

Напомним, что в завершившемся сезоне москвичи играли в плей-офф еврокубков.

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