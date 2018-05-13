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    «Спартак» – болельщикам: «Спасибо за сезон. Вы лучшие. Победы впереди!»

    Московский «Спартак» посредством социальной сети поблагодарил болельщиков за сезон. Красно-белые завершили чемпионат на третьем месте, упустив путевку в групповой этап Лиги чемпионов в последнем туре.

    «Красно-белые, спасибо за сезон. Вы лучшие. Верим, победы впереди!» – сказано в обращении клуба.

    Напомним, что в завершившемся сезоне москвичи играли в плей-офф еврокубков.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Twitter

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    13.05.2018 16:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 20:01

      Болельщикам конечно надо сказать:"спасибо".Поддержка была на уровне и посещаемость хорошая. Вот только жаль концовку сезона смазали.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 мая 2018, 19:14

      испоганили концовку чемпа болельщикам которые устали от ваших кричалок и писанины в соц сетях где тут нарадуешься за вас ?

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:10

      болельщики то конечно лучшие, постоянно верят и надеются на лучшее, заполняют стадион и забывают старые неприятности думая что в этот раз все будет иначе, жаль только игроки частенько плюют в душу, да и Карреру жаль видно ведь как он переживает и старается, может у него тоже есть недочеты и опыта маловато но им должно быть стыдно что из-за их отношения всех собак вешают на него.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 13 мая 2018, 17:11

      В общем, концовка чемпионата по делу. Другого я и не ждал. В силу разных известных и неизвестных причин Спартак подошел к концу турнира командой уровня середнячка или чуть ниже. Картина очень сходная с Зенитом: группа звёзд, не взаимодействующая друг с другом, отсутствие воли к победе. Адриано не пытается двинуться с места, если мяч не пришёл точно в ножки, Фернандо, которого недавно представляли как эталон точного паса, начисто разучился пасовать, одного умения бить штрафные недостаточно, надо ещё и играть. Про линию защиты не писал только ленивый.. Вот пишут, что Карреру жалко, мужик душу вкладывает.. Но давайте подумаем, достаточно ли одной души и эмоций?.. Да, мне Каррера тоже очень симпатичен; прошлогодний сезон во многом его заслуга. Но тогда надо было вдохнуть душу в команду, что он и сделал. Теперь я вижу, что многие тренеры более скромных команд переигрывают Карреру тактически, приноровившись к спартаковской манере игры, а ответить ему нечем.. Если не будет новых идей в игре команды, то даже удачная трансферная компания мало чем поможет..

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 мая 2018, 16:55

      нда...карреру после такой шляпы и в аталанту не позовут, не говоря о юве.
      цска поздравляю с заслуженным серебром. команда с небольшим бюджетом и короткой скамейкой и в еврокубках достойно выступила и в чемпике не обосралась, и молодежь воспитала.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 мая 2018, 16:42

      Про "будущие победы" неприкрытым стёбом выглядит. Обещают прям как один знакомый всем стране мастер этого дела.

      6
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 13 мая 2018, 16:39

      Очередной раз обосрались. Как же обидно и стыдно. Кареру тоже жалко, мужик всю душу вкладывает, а команда совершенно безвольная. Самая лёгкая концовка была и так её изговнять.

      6
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 13 мая 2018, 16:33

      «Спартак» – болельщикам: «Спасибо за сезон. Вы лучшие. Победы впереди!
      А пока каждому из вас по СВИНЬЕ...)))))

      -3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 мая 2018, 16:32

      Шо, вас сегодня еще благодарят?

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 13 мая 2018, 16:31

      Вы сегодня разочаровали. Мы простим поражения, но не простим равнодушия.

      3
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