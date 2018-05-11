49% опрошенных россиян хотят запретить профессиональный футбол и направить деньги на развитие детского спорта

Исследовательский центр Superjob.ru провел опрос среди россиян на тему запрета профессионального футбола в стране и перенаправлении освободившихся средств на развитие детского спорта.

Почти половина опрошенных (49%) выступили за подобное развитие событий. Против высказались 28%, еще 23% затруднились ответить.

Более решительно настроены против перспектив профессионального футбола в России были мужчины (53%). Женщины были менее категоричны (44%).

Больше всего за запрет профессионального футбола в России выступили мужчины в возрасте от 25 до 34 лет (52%).

В опросе приняли участие 1600 респондентов.