49% опрошенных россиян хотят запретить профессиональный футбол и направить деньги на развитие детского спорта

Исследовательский центр Superjob.ru провел опрос среди россиян на тему запрета профессионального футбола в стране и перенаправлении освободившихся средств на развитие детского спорта.
Почти половина опрошенных (49%) выступили за подобное развитие событий. Против высказались 28%, еще 23% затруднились ответить.
Более решительно настроены против перспектив профессионального футбола в России были мужчины (53%). Женщины были менее категоричны (44%).
Больше всего за запрет профессионального футбола в России выступили мужчины в возрасте от 25 до 34 лет (52%).
В опросе приняли участие 1600 респондентов.
Источник: Бомбардир.ру