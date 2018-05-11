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  • 49% опрошенных россиян хотят запретить профессиональный футбол и направить деньги на развитие детского спорта

49% опрошенных россиян хотят запретить профессиональный футбол и направить деньги на развитие детского спорта

11 мая 2018, 18:32
50

Исследовательский центр Superjob.ru провел опрос среди россиян на тему запрета профессионального футбола в стране и перенаправлении освободившихся средств на развитие детского спорта.

Почти половина опрошенных (49%) выступили за подобное развитие событий. Против высказались 28%, еще 23% затруднились ответить.

Более решительно настроены против перспектив профессионального футбола в России были мужчины (53%). Женщины были менее категоричны (44%).

Больше всего за запрет профессионального футбола в России выступили мужчины в возрасте от 25 до 34 лет (52%).

В опросе приняли участие 1600 респондентов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (50)
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Shogun
1526053098
Какие деньги на развитие спорта, куда и кого развивать, если уже чтобы ребенка взяли куда нибудь бабки надо отдать
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мы_не_рабы
1526054001
Либо опрос глупый, либо тема вопроса выбрана не корректно. Причём здесь профессиональный футбол? Ведь скорее всего люди не против профессионального футбола, а против того что спонсируется он из бюджета. Вот с этим надо что-то делать.
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OfaZavr
1526055224
некорректный поставлен вопрос для опроса, задают про одно а люди отвечая думают про другое, скорее всего опрошенные хотят запретить финансирование клубов из гос. бюджета а не сам проф. футбол как таковой.
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almanev
1526055838
Как в анекдоте: каждое утро в России это начало 50 миллионов похмелий.
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3a zenit
1526056337
нас пытаются убедить что мы не можем играть футбол или просто соломку стелят через сми чтоб после ЧМ не очень пи з д и ли?
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insider_retro
1526057589
Мужики понимают, что значит деньги зарабатывать и голосование "против", в основном, из-за перекоса "заработанного" и "полученного" футболёрами... Женщин тоже, видно, подбешивают заоблачные цифры, но их вставляют причёсочки и татуировочки!!..)) Но, если профессиональный футбол будет на частном капитале и без дотаций из бюджета, то, думаю ситуация выровняется и будет более терпимой!!..))
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Путник 13
1526058015
Столько же дуриков выступают за запрет интернета , ввод расстрелов , лагерей , ядерному удару по США..
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Ауторитетный экспэрт мамо
1526058237
...я давно уже об этом, васся, говорил!!!!...давно пора закрывать эту кормушку для никчемных легионеров!!!...наши на их фоне все равно не растут, потому как привыкли выполнять черную работу под руководством западных тренеров...рубить под корень!!!! только под корень!!!!...а потом возвращаться к нашей старой системе любительского футбола ( благо я в этой системе успел поиграть) и напомнить - как боялись "любительскую сборную ссср" в 86-88 годах
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Зенит 12
1526059360
Я считаю это правильно
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zigbert
1526064397
Возможно цифры не совсем корректные но доля правды здесь есть. Это здесь мы сидим и ратуем за наш футбол. А взять и провести аналогичный опрос на своем рабочем месте и может оказаться еще хуже. Всенародной любовью ,футбол у нас не стал. Видимо не в том направлении идет само развитие футбола. Отсюда и перекосы в финансировании клубов.У наших футбольных властей нет четкого понятия во всех организационных вопросах. Не нужно делать каких то открытий а поделиться опытом ведущих футбольных стран мира.
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