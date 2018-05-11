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    49% опрошенных россиян хотят запретить профессиональный футбол и направить деньги на развитие детского спорта

    Исследовательский центр Superjob.ru провел опрос среди россиян на тему запрета профессионального футбола в стране и перенаправлении освободившихся средств на развитие детского спорта.

    Почти половина опрошенных (49%) выступили за подобное развитие событий. Против высказались 28%, еще 23% затруднились ответить.

    Более решительно настроены против перспектив профессионального футбола в России были мужчины (53%). Женщины были менее категоричны (44%).

    Больше всего за запрет профессионального футбола в России выступили мужчины в возрасте от 25 до 34 лет (52%).

    В опросе приняли участие 1600 респондентов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2018 18:32
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2018, 10:20

      В гей-барах баскетбольных городов опрос велся.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 мая 2018, 00:40

      Чё за бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 12 мая 2018, 00:16

      Понятно от куда ветер дует!А опрос проводился около среди бабушек у подъезда.Все деньги нужно направить на танковый биатлон,ура!

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 11 мая 2018, 23:08

      А куда дети будут идти из детского футбола если профессионального не будет??? В этом то и стимул развиваться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > BigFanFCRV 11 мая 2018, 23:24

      а туда же, куда и дети в ссср...в свои спортивные общества, где зарплатные ведомости будут предельно прозрачными, не будет бандитско-агентских откатных прокладок...ферштейн???

      1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV > Ауторитетный экспэрт мамо 12 мая 2018, 09:41

      сосни

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 мая 2018, 21:49

      Футболист - это не профессия. Это призвание. Может, даже талант спортивного игрока, атлета. В мире играет много классных футболистов, которые одновременно и сантехники, и пекари, и папы своих детей. Превращать с малых лет мир детей только в футбольный мяч - неправильно. А тем более пытаться заМУТить на этих проблемах. Футбол - не главное в нашей жизни. Глядите разумно.
      С ув.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Par Mezan 11 мая 2018, 22:05

      "В мире играет много классных футболистов, которые одновременно и сантехники, и пекари, и папы своих детей........."
      Можешь назвать имена? Названия клубов? О том, что футбол, это не профессия, скажи бразильцам, испанцам............ они от души посмеются.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > lotsman 11 мая 2018, 22:10

      ...а ты это скажи сборной исландии!!! может они от скромности и не посмеются над тобой...

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Par Mezan 11 мая 2018, 22:46

      ...вот здесь, васся, с тобой согласен! у меня сосед, на против живет, уже с 5 лет своего пацана в хоккей натаскивает....а тот в последнее время стал полнеть...ну короче толстый уже...отец бесится, столько бабла в него втюхал!...короче, я стал замечать, он его даже 3,14здит периодически...это разве дело???!!! заработать на нем хочет!!!....спорт должен быть в крови, надо им жить и грезить...тогда только вырастишь в профессионала...жажда денег тебе ни чего не даст!..возьмите месси...его в детстве щемили, обижали, чмырили...потом пахан его стал тренировать по 12 часов в сутки на бетонной площадке с мячом...потом на последние деньги отвез в барселону на просмотр...а он же был аутист, как например майкл фелпс в плавании...тоже такой же замкнутый, но зацикленный на спорте, юноша....только безграничная любовь и сумасшедшая работоспособность способна сделать из любителя профессионала...но, ни как не бабло...бабло будет позже...как приятное дополнение к имеющемуся багажу умений...а не как у наших кокориных, мамаевых и т.д.

      1
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 21:46

      Возможно цифры не совсем корректные но доля правды здесь есть. Это здесь мы сидим и ратуем за наш футбол. А взять и провести аналогичный опрос на своем рабочем месте и может оказаться еще хуже. Всенародной любовью ,футбол у нас не стал. Видимо не в том направлении идет само развитие футбола. Отсюда и перекосы в финансировании клубов.У наших футбольных властей нет четкого понятия во всех организационных вопросах. Не нужно делать каких то открытий а поделиться опытом ведущих футбольных стран мира.

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 11 мая 2018, 21:32

      Бред какой-то. Значит закрыть профессиональный футбол и освободившиеся средства (вопрос - какие?) направить на развитие детского спорта (вопрос - какого?) Профессионального футбола не будет, а какой будет? Любительский? Кто нибудь скажет, как это будет выглядеть? Спортклубы у нас все профессиональные. Их закроют. Что дальше? Футболистам надо будет где то работать, чтобы прокормиться, а по вечерам гонять мячик во дворах? Как вообще всё будет ? Ведь сейчас не Советский Союз, когда "любителский" футбол содержался за счёт ведомств. Сейчас ВЕДОМСТВ нет, есть только частники и акционерные общества, а они не станут заниматься благотворительностью.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 мая 2018, 21:19

      Мы президента страны большинством выбираем... осталось еще и в футболе этим же большинством руководствоваться.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 мая 2018, 20:36

      Эта тема конечно интересна,многие понимают что финансирование детского спорта на слабеньком уровне,но улучшать и развивать детский спорт за счет бюджетов профессиональных команд не совсем верно.В России конечно нужно менять финансирование проф. футбольных команд,слишком много перекосов в этих вопросах

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > fanchik 11 мая 2018, 20:48

      ...гм, как интересно....а не скажешь ли ты, мил человек, что за "бюджеты профессиональных команд" такие???...не бюджет ли это РФ???...нет???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Ауторитетный экспэрт мамо 11 мая 2018, 21:51

      Нет. Компании, получившие госзаказы, часть прибыли всегда отдавали на спорт и социалку.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Par Mezan 11 мая 2018, 22:05

      ....ТОВ ПАРМЕЗАН, я тебя конечно уважаю, но похоже, ты понятия не имеешь о прибыли в нашей стране ( тем паче о компаниях с госзаказами)...тебе наверное просто так хочется (как и мне)...но, правда жизни, васся, гораздо печальнее...спорт и социалка, к великому нашему сожалению, жиздется на статьях бюджета...причем, весьма скудных

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 11 мая 2018, 20:22

      Я считаю это правильно

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Зенит 12 11 мая 2018, 20:45

      ....конечно, васся, правильно!!! какая то несчастная испания кормится катаром и саудовской аравией с подачи сша и платит уже более 40 лет бешенные бабки лучшим игрокам мира...но это же полит проект!...причем, грамотный и эффективный...а у нас? поручили керимову поднять анжи...так получилось как в той поговорке: заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет! вместо того, что бы набрать перспективную молодежь с перспективой лет через 5 сыграть в финале ЛЧ, этот вор растратил все наше добро на старперов и через 2 года стал посмешищем нашего русского (российского) бизнеса!!!...почему усманов греется у лондонского огня? тоже понятно - вкладывает туда, куда он скоро свалит, как когда то из ташкента свалил от каримова...путин все правильно делает: сейчас пора прикрыть эту кормушку всем (напомню, что нефте-газовая игла кормит пока только избранных в россии и хромых легионеров, васся, которым в европе уже и цента не платят, а у нас на ура проходят многомиллионные откатные схемы)...короче, спросите - сколько получали в конце 80-х заваров, беланов, рац, яковенко, демьяненко, чивадзе, хидиатуллин, дасаев, олейников и многие другие, и какие сборные они просто ставили р...крабом???...конечно!!! зарплата должна быть достойная, но!!!!!...прежде всего, она должна быть прогрессивной и с "потолком"...те, кому не нравятся российские зарплат - милости просим в зарубежные клубы с сумасшедшей борьбой за место в составе....а если нет, так, как говорил Н.Озеров, - такой футбол нам не нужен!!!

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