Журналист Егоров: «К главному спортивному событию мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не их проблемы»

журналист этот наверное из желтой прессы ! всё норм -беспокоит только слабый тренер ! неизвестно что он наговорит на установке игрокам !
Журналист Дмитрий Егоров высказал мнение относительно расширенного состава сборной России на чемпионат мира-2018.
«Подойдите к случайным прохожим и скажите, что в списке 28 футболистов сборной России есть Артем Дзюба, но нет братьев Березуцких.
Или удивитесь, что на сбор в Австрию едут молодые Федор Чалов и Александр Ташаев, а лидеры раздевалки, капитаны клубов-чемпионов двух последних лет – Денис Глушаков и Игорь Денисов – будут собирать коллективы в отпуске.
Вы можете даже пошутить про Владимира Габулова и четырех осетин в составе у осетина.
Только вряд ли хоть кто-то уловит проблему или иронию в этом наборе малоизвестных фамилий. Реальность такова, что за 10 лет… Нет, иначе: реальность такова, что к главному спортивное событию в истории России и СССР мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не ИХ проблемы», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт».