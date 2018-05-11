Журналист Егоров: «К главному спортивному событию мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не их проблемы»

Журналист Дмитрий Егоров высказал мнение относительно расширенного состава сборной России на чемпионат мира-2018.

«Подойдите к случайным прохожим и скажите, что в списке 28 футболистов сборной России есть Артем Дзюба, но нет братьев Березуцких.

Или удивитесь, что на сбор в Австрию едут молодые Федор Чалов и Александр Ташаев, а лидеры раздевалки, капитаны клубов-чемпионов двух последних лет – Денис Глушаков и Игорь Денисов – будут собирать коллективы в отпуске.

Вы можете даже пошутить про Владимира Габулова и четырех осетин в составе у осетина.

Только вряд ли хоть кто-то уловит проблему или иронию в этом наборе малоизвестных фамилий. Реальность такова, что за 10 лет… Нет, иначе: реальность такова, что к главному спортивное событию в истории России и СССР мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не ИХ проблемы», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт».