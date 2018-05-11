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  • Журналист Егоров: «К главному спортивному событию мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не их проблемы»

Журналист Егоров: «К главному спортивному событию мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не их проблемы»

11 мая 2018, 14:10
21

Журналист Дмитрий Егоров высказал мнение относительно расширенного состава сборной России на чемпионат мира-2018.

«Подойдите к случайным прохожим и скажите, что в списке 28 футболистов сборной России есть Артем Дзюба, но нет братьев Березуцких.

Или удивитесь, что на сбор в Австрию едут молодые Федор Чалов и Александр Ташаев, а лидеры раздевалки, капитаны клубов-чемпионов двух последних лет – Денис Глушаков и Игорь Денисов – будут собирать коллективы в отпуске.

Вы можете даже пошутить про Владимира Габулова и четырех осетин в составе у осетина.

Только вряд ли хоть кто-то уловит проблему или иронию в этом наборе малоизвестных фамилий. Реальность такова, что за 10 лет… Нет, иначе: реальность такова, что к главному спортивное событию в истории России и СССР мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не ИХ проблемы», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт».

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия
Комментарии (21)
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Garrincha58
1526037279
какая власть такая и сборная от которых нечего ждать и поверьте никто по большому счету уже и не ждет и не верит
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absent32
1526037875
большой палец вверх!!!
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val-berezko
1526038005
Последняя сборная была в 1986 году под руководством В.Лобановского.Неужели за столько лет развала мы так ничему не научились? Выходит что так!
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серега кашин
1526039357
все правильно и лучше болеть за условных немцев и бразильцев, чем за непонятную команду под названием сборная россии
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кеша_КБ
1526040166
- согласен с журналистом!, посмотрев несколько выставочных матчей черчесовской сб. России, я так и не обнаружил даже полунамёка на что-то суразное...кто в лес , кто по дрова...и всё шагом..."весёлая сборная"))
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insider_retro
1526041358
Проблему и иронию уловил... Как и то, что малоизвестные фамилии у нас не только в сборной, но и в журналистике... Нынешнее говновякание не идёт ни в какое сравнение с журналистикой 90-х...
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Zenmaster
1526041494
В 2008г. последний раз была Сборная !!!
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Виктор12
1526042895
Егоров НЕ ЖДЁТ и это его проблемы! А у нас ПРОБЛЕМ НЕТ, потому что мы ЖДЁМ успешного выступления сборной! Желаем Станиславу Черчесову больших успехов в подготовке сборной к чемпионату Мира по футболу! Поменьше физики и побольше ТАКТИКИ! Отработка тактики на поле уже несёт в себе элементы физики. Не делайте ошибок и НЕ НАГРУЖАЙТЕ игроков физикой! Это путь к ПРОВАЛУ! Все силы на восстановление и щадящие нагрузки при тактических занятиях! Всё должно быть в меру и с учётом конца сезона, когда игроки физически и психологически УСТАЛИ! Упор надо делать на тактические занятия на поле с отработкой всех элементов игры, отработка стандартов, выбор позиции, контроль линии офсайда, удары по воротам с разных дистанций и другие элементы. Их много всех не перечислишь. Помните, что на вас смотрит вся Россия. Вы должны выступить успешно и порадовать болельщиков. Желаем!
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geroin161
1526048553
По мне, так Аршавинская сборная сыграла бы даже сейчас не хуже
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OfaZavr
1526053225
все верно, но как посмотришь кто тренер и многие вопросы отпадают.
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