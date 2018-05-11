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    Журналист Егоров: «К главному спортивному событию мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не их проблемы»

    Журналист Дмитрий Егоров высказал мнение относительно расширенного состава сборной России на чемпионат мира-2018.

    «Подойдите к случайным прохожим и скажите, что в списке 28 футболистов сборной России есть Артем Дзюба, но нет братьев Березуцких.

    Или удивитесь, что на сбор в Австрию едут молодые Федор Чалов и Александр Ташаев, а лидеры раздевалки, капитаны клубов-чемпионов двух последних лет – Денис Глушаков и Игорь Денисов – будут собирать коллективы в отпуске.

    Вы можете даже пошутить про Владимира Габулова и четырех осетин в составе у осетина.

    Только вряд ли хоть кто-то уловит проблему или иронию в этом наборе малоизвестных фамилий. Реальность такова, что за 10 лет… Нет, иначе: реальность такова, что к главному спортивное событию в истории России и СССР мы подготовили сборную, от которой нечего ждать. И это действительно не ИХ проблемы», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт».

    Источник: Telegram

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    11.05.2018 14:10
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 мая 2018, 20:16

      журналист этот наверное из желтой прессы ! всё норм -беспокоит только слабый тренер ! неизвестно что он наговорит на установке игрокам !

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:57

      Слишком уж все пессимистично.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:40

      все верно, но как посмотришь кто тренер и многие вопросы отпадают.

      4
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 11 мая 2018, 17:22

      По мне, так Аршавинская сборная сыграла бы даже сейчас не хуже

      1
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 11 мая 2018, 15:59

      Заголовок Мы подготовили ,я не готовил)))

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 11 мая 2018, 15:48

      Егоров НЕ ЖДЁТ и это его проблемы!
      А у нас ПРОБЛЕМ НЕТ, потому что мы ЖДЁМ успешного выступления сборной!
      Желаем Станиславу Черчесову больших успехов в подготовке сборной к чемпионату Мира по футболу!
      Поменьше физики и побольше ТАКТИКИ!
      Отработка тактики на поле уже несёт в себе элементы физики.
      Не делайте ошибок и НЕ НАГРУЖАЙТЕ игроков физикой!
      Это путь к ПРОВАЛУ!
      Все силы на восстановление и щадящие нагрузки при тактических занятиях!
      Всё должно быть в меру и с учётом конца сезона, когда игроки физически и психологически УСТАЛИ!
      Упор надо делать на тактические занятия на поле с отработкой всех элементов игры, отработка стандартов, выбор позиции, контроль линии офсайда, удары по воротам с разных дистанций и другие элементы.
      Их много всех не перечислишь.
      Помните, что на вас смотрит вся Россия.
      Вы должны выступить успешно и порадовать болельщиков. Желаем!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Виктор12 11 мая 2018, 15:57

      И что,Вы,не тренер?

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      Рейтинг: +976

      г.Онега > Виктор12 11 мая 2018, 15:57

      Тебя бы за место Стасика ,может что нибудь вышло бы

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Виктор12 11 мая 2018, 16:04

      ух ты так вы вылитый прирождённый тренер просись к нему в помощь раз ведь он тупой и не знает всего того что ты здесь написал

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 мая 2018, 15:24

      В 2008г. последний раз была Сборная !!!

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 11 мая 2018, 15:22

      Проблему и иронию уловил... Как и то, что малоизвестные фамилии у нас не только в сборной, но и в журналистике... Нынешнее говновякание не идёт ни в какое сравнение с журналистикой 90-х...

      10
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 мая 2018, 15:02

      - согласен с журналистом!, посмотрев несколько выставочных матчей черчесовской сб. России, я так и не обнаружил даже полунамёка на что-то суразное...кто в лес , кто по дрова...и всё шагом..."весёлая сборная"))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > кеша_КБ 11 мая 2018, 16:06

      у него единственная гордость это победа над Динамо

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 мая 2018, 14:49

      все правильно и лучше болеть за условных немцев и бразильцев, чем за непонятную команду под названием сборная россии

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > серега кашин 11 мая 2018, 14:57

      что значит лучше?) в плане побед? ну это да, но это глорство))

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > серега кашин 11 мая 2018, 16:01

      Простите,а Вы,в какой стране родились и живёте??? Профессионализм немцев признаю,но болеть за потомков фашистов....,ну на фиг....

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