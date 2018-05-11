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    В МЧС подтвердили, что в городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

    В городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, во время турнира запретят жарить шашлыки. Эту информацию подтвердила пресс-служба МЧС.

    Данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.

    Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки – запрещение на поход в лес.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

    Источник: Р-Спорт

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    11.05.2018 00:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      Yorgen2006 11 мая 2018, 22:34

      Только одно быдло и жарило шашлыки у меня во дворе, теперь будет повод их погонять официально. Хоть что-то правильно сделали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 11 мая 2018, 20:54

      Билеты на матчи хер купишь так еще и без шашлычка с пивком оставить хотят! Непройдет! )))(

      -1
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 11 мая 2018, 20:53

      Кто мне помешает жарить шашлык у себя на приусадебном участке? ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 13:43

      Слишком строго и как всегда однобоко.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 мая 2018, 06:53

      чем-то надо платить за такое щастье.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 мая 2018, 06:35

      Негры не знают, что такое шашлык

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 мая 2018, 05:27

      Шаурму тоже запретят..., только пельмени.

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 11 мая 2018, 00:44

      дышать запретите жителям городов.Людям не привыкать в рашке с «перекрытым кислородом» выживать.Это будет мерой протвокислородной безопасности.А то вдруг весь кислород по вдыхают и спортсменам станет тяжелее дышать,кислородное голодание там,обмороки

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 мая 2018, 00:18

      А жителей этих городов выселят ....

      1
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