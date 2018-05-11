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  • В МЧС подтвердили, что в городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

В МЧС подтвердили, что в городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

11 мая 2018, 00:06
9

В городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, во время турнира запретят жарить шашлыки. Эту информацию подтвердила пресс-служба МЧС.

Данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.

Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки – запрещение на поход в лес.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира
Комментарии (9)
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Nerlinger
1525987126
А жителей этих городов выселят ....
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Недовольный
1525988685
дышать запретите жителям городов.Людям не привыкать в рашке с «перекрытым кислородом» выживать.Это будет мерой протвокислородной безопасности.А то вдруг весь кислород по вдыхают и спортсменам станет тяжелее дышать,кислородное голодание там,обмороки
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ДАША Д
1526005644
Шаурму тоже запретят..., только пельмени.
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BlackMurder
1526009755
Негры не знают, что такое шашлык
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vick-north-west
1526010832
чем-то надо платить за такое щастье.
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zigbert
1526035426
Слишком строго и как всегда однобоко.
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Иванов Иван Иванович
1526061185
Кто мне помешает жарить шашлык у себя на приусадебном участке? ))
Ответить
Иванов Иван Иванович
1526061267
Билеты на матчи хер купишь так еще и без шашлычка с пивком оставить хотят! Непройдет! )))(
Ответить
Yorgen2006
1526067243
Только одно быдло и жарило шашлыки у меня во дворе, теперь будет повод их погонять официально. Хоть что-то правильно сделали.
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