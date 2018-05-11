В МЧС подтвердили, что в городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

В городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, во время турнира запретят жарить шашлыки. Эту информацию подтвердила пресс-служба МЧС.

Данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018.

Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки – запрещение на поход в лес.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.