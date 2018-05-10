В МЧС отказались комментировать запрет шашлыков во время проведения ЧМ-2018

В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) рекомендовали обратиться в ФИФА с вопросом о введении на территории городов, в которых пройдет ЧМ-2018, особого противопожарного режима.

«Чтобы получить необходимую вам информацию, обратитесь к организаторам турнира, то есть в ФИФА.

Разрабатывало ли МЧС особые нормы к чемпионату мира? Если и разрабатывало, то такие вещи мы никогда не комментируем, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее появилась информация, согласно которой на территории городов, принимающих летом матчи ЧМ-2018, будет запрещено жарить шашлыки на пикниках, жечь траву и другие меры, рискующие привести к пожароопасной ситуации.