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    В МЧС отказались комментировать запрет шашлыков во время проведения ЧМ-2018

    В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) рекомендовали обратиться в ФИФА с вопросом о введении на территории городов, в которых пройдет ЧМ-2018, особого противопожарного режима.

    «Чтобы получить необходимую вам информацию, обратитесь к организаторам турнира, то есть в ФИФА.

    Разрабатывало ли МЧС особые нормы к чемпионату мира? Если и разрабатывало, то такие вещи мы никогда не комментируем, – сообщили в пресс-службе МЧС.

    Ранее появилась информация, согласно которой на территории городов, принимающих летом матчи ЧМ-2018, будет запрещено жарить шашлыки на пикниках, жечь траву и другие меры, рискующие привести к пожароопасной ситуации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 11:03
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 11:32

      Какую траву? Сухой травы в июне не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 10 мая 2018, 13:56

      и спичками запретят прикуривать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 10 мая 2018, 13:22

      Имелось ввиду на газоне стадиона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 10 мая 2018, 12:34

      дебилЫ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 10 мая 2018, 12:12

      А чё ж на кубке конфедераций не запретили?! )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 мая 2018, 11:51

      на территории городов, принимающих летом матчи ЧМ-2018, будет запрещено жарить шашлыки на пикниках,

      кто ж устраивает пикник в городе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      Жентус > iBragim2102 10 мая 2018, 21:16

      Что за глупый вопрос? Или ты из дома не выходишь? У нас тьма тьмущая парков, где люди выходят и жарят шашлыки. Мало того, у нас в парках стоят городские мангалы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Жентус 11 мая 2018, 16:13

      Шашлыки жарят на природе, а не в городских дендрариях, какой смысл в городе это делать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 мая 2018, 11:36

      Дак они и сами не в курсе )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 10 мая 2018, 11:34

      Хорошо хоть в футбол не запретили играть.... Запретами делу не поможешь. Надо воспитывать культуру личности (это годы) и создавать элементарные площадки с мангалами, ну и , конечно, проводить уборку этих площадок

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 11:30

      В шалм анах все будут жрать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > С-Пб on-line 10 мая 2018, 11:33

      После этой новости ценник шашлыка в кацфешках повысится)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zenit-84 10 мая 2018, 11:36

      Не спорю...а сами закупят тухлятины и побольше специй)))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 мая 2018, 11:26

      "жечь травму" - это как?

      6
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zenit-84 10 мая 2018, 11:29

      Простительно, после праздника...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      23igkra > Zenit-84 10 мая 2018, 11:33

      должно быть больно

      4
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