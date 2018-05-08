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  • Главные новости дня. Неймар перейдет в «Реал» перед ЧМ-2018, Файзулин покинет «Зенит»

Главные новости дня. Неймар перейдет в «Реал» перед ЧМ-2018, Файзулин покинет «Зенит»

8 мая 2018, 20:48
2

В матче «Зенит» – «СКА-Хабаровск» появится миллионный посетитель арены «Санкт-Петербург».

Манчини договорился о контракте со сборной Италии.

Файзулин покинет «Зенит».

Ткачев может пополнить состав «Зенита», ЦСКА готов продать игрока.

В «Локомотив» может перейти еще один перуанец.

Расширенный состав сборной России будет объявлен в пятницу.

РФС заплатит штраф за расизм в матче Россия – Франция.

В Волгограде перекупщики продают бесплатные билеты на финал Кубка России.

У Иньесты есть предложение из Австралии.

«Реал» купит Неймара перед чемпионатом мира.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525804421
....о! файзуллина, васся, успомнили....когда то, лет 10 назад, один из любимых моих игроков!...умный, техничный...на пару с зыряновым им в центре тогда цены не было! жаль, что его так сломала судьба
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boevakulov
1525834470
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog
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