Главные новости дня. Неймар перейдет в «Реал» перед ЧМ-2018, Файзулин покинет «Зенит»

В матче «Зенит» – «СКА-Хабаровск» появится миллионный посетитель арены «Санкт-Петербург».

Манчини договорился о контракте со сборной Италии.

Файзулин покинет «Зенит».

Ткачев может пополнить состав «Зенита», ЦСКА готов продать игрока.

В «Локомотив» может перейти еще один перуанец.

Расширенный состав сборной России будет объявлен в пятницу.

РФС заплатит штраф за расизм в матче Россия – Франция.

В Волгограде перекупщики продают бесплатные билеты на финал Кубка России.

У Иньесты есть предложение из Австралии.

«Реал» купит Неймара перед чемпионатом мира.