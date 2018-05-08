Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Неймар перейдет в «Реал» перед ЧМ-2018, Файзулин покинет «Зенит»

    В матче «Зенит» – «СКА-Хабаровск» появится миллионный посетитель арены «Санкт-Петербург».

    Манчини договорился о контракте со сборной Италии.

    Файзулин покинет «Зенит».

    Ткачев может пополнить состав «Зенита», ЦСКА готов продать игрока.

    В «Локомотив» может перейти еще один перуанец.

    Расширенный состав сборной России будет объявлен в пятницу.

    РФС заплатит штраф за расизм в матче Россия – Франция.

    В Волгограде перекупщики продают бесплатные билеты на финал Кубка России.

    У Иньесты есть предложение из Австралии.

    «Реал» купит Неймара перед чемпионатом мира.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2018 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -24

      boevakulov 9 мая 2018, 05:54

      Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 8 мая 2018, 21:33

      ....о! файзуллина, васся, успомнили....когда то, лет 10 назад, один из любимых моих игроков!...умный, техничный...на пару с зыряновым им в центре тогда цены не было! жаль, что его так сломала судьба

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11