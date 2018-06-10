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    На «Бомбардире» идет майский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

    На «Бомбардире» идет майский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

    Лучших игроков ждут следующие призы:

    1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

    2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

    3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

    4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    Конкурс прогнозов: Hup-Holland стал победителем сезона «Апрель-18»

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2018 00:06
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 10 июня 2018, 00:30

      Почему на главной странице больше нет ссылки на кп?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 10 июня 2018, 00:28

      июнь уже слава богу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Данияр s 2 июня 2018, 07:22

      КРуто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 26 мая 2018, 01:47

      так и делаю)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 мая 2018, 09:05

      боллары , что это эа шляпа????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 12 мая 2018, 19:27

      Доходил до первого дивизиона, но долго не играл, решил попробовать пройти этот путь снова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 10 мая 2018, 13:58

      Для первой сотни и, особенно, первой 10-ки - это временные затраты, соперничество ресурсов и успех от угаданных кэфов на нереальных исходах!..))
      А остальные играют в своё удовольствие и надеются на справедливые результаты матчей!..))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +21

      fraiser 6 мая 2018, 06:32

      Я начинающий :) В 10 дивизионе :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > fraiser 27 мая 2018, 12:32

      Стремись в первый и заходи в чат КП

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 2 мая 2018, 10:05

      Всем удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 мая 2018, 09:50

      Я буду первый

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > bumer_moscow 8 июня 2018, 23:52

      Будешь, обязательно будешь...

      0
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