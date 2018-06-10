Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На «Бомбардире» идет майский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

На «Бомбардире» идет майский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

10 июня 2018, 00:06
12

На «Бомбардире» идет майский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: Hup-Holland стал победителем сезона «Апрель-18»

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bumer_moscow
1525243812
Я буду первый
Ответить
Urry
1525244746
Всем удачи!
Ответить
fraiser
1525577551
Я начинающий :) В 10 дивизионе :)))
Ответить
insider_retro
1525949904
Для первой сотни и, особенно, первой 10-ки - это временные затраты, соперничество ресурсов и успех от угаданных кэфов на нереальных исходах!..)) А остальные играют в своё удовольствие и надеются на справедливые результаты матчей!..))
Ответить
The_Enot
1526142450
Доходил до первого дивизиона, но долго не играл, решил попробовать пройти этот путь снова.
Ответить
СашкаГуров
1526277906
боллары , что это эа шляпа????
Ответить
TY13R
1527288457
так и делаю)
Ответить
Данияр s
1527913367
КРуто
Ответить
absent32
1528579688
июнь уже слава богу.
Ответить
Sola
1528579816
Почему на главной странице больше нет ссылки на кп?
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
01:54
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
Вчера, 20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
Вчера, 20:37
45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+