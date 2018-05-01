Экс-врач «Локомотива – о словах О’Коннора: «Сумасшедший! Пусть он свою голову отдаст на исследование»

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал заявление экс-нападающего команды Гарри О’Коннора. Ранее шотландец заявил, что во время его выступлений за железнодорожников у футболистов брали кровь, а перед матчами вливали обратно, что повышало их выносливость.

«Бред сивой кобылы. Пусть он голову отдаст на исследование, с учетом принятия различных препаратов и алкоголя в большом количестве. У него, видимо, там уже белки прыгают, и он на медицину накинулся. Для таких людей существуют специальные дома, где их пытаются изолировать.

Сумасшедший! Кроме того, что ему здесь помогли поправить здоровье, что он бесплатно себе полный рот гнилых зубов вылечил, мне вспомнить нечего. А британские СМИ продолжают искать новые способы для нападок на Россию», – сказал Ярдошвили.

Напомним, О’Коннора выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, проведя 33 матча и забив семь голов.