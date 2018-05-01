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  • Экс-врач «Локомотива – о словах О’Коннора: «Сумасшедший! Пусть он свою голову отдаст на исследование»

Экс-врач «Локомотива – о словах О’Коннора: «Сумасшедший! Пусть он свою голову отдаст на исследование»

1 мая 2018, 18:59
1

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал заявление экс-нападающего команды Гарри О’Коннора. Ранее шотландец заявил, что во время его выступлений за железнодорожников у футболистов брали кровь, а перед матчами вливали обратно, что повышало их выносливость.

«Бред сивой кобылы. Пусть он голову отдаст на исследование, с учетом принятия различных препаратов и алкоголя в большом количестве. У него, видимо, там уже белки прыгают, и он на медицину накинулся. Для таких людей существуют специальные дома, где их пытаются изолировать.

Сумасшедший! Кроме того, что ему здесь помогли поправить здоровье, что он бесплатно себе полный рот гнилых зубов вылечил, мне вспомнить нечего. А британские СМИ продолжают искать новые способы для нападок на Россию», – сказал Ярдошвили.

Напомним, О’Коннора выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, проведя 33 матча и забив семь голов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Вомбат
1525196416
Еще был такой когда-то в Зените Эрик Хаген, так он журналисту в пивной рассказал, как с игроков Зенита Петржела собирал аж по 3 тыщщи баксов на взятку судье-англичанину перед игрой с португальской командой. Набрал 30 тыщ и довольный ушел. Все скандинавские СМИ, начиная с финских, этот бред перепечатали, а СМИ футбольных стран -нет. Наверное, там издатели понимали, что подкупить английского судью можно не меньше, чем за миллион евро, да и то вряд ли. Так что после скандинавии эта ересь пошла только в Восточную Европу. А вот воспоминания Коннора о России не настолько глупы, и вполне могут пойти гулять по всей Европе. Так что не зря журналист угостил его шотландским виски.
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