Аджоев: «Арсенал» подтвердил свой уровень в победном матче с «Анжи»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (2:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата России. На данный момент туляки занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

«Заслуженно победили в матче против соперника, который был очень мотивирован. Нам важно подтверждать свой уровень в каждом матче, что и удалось сделать в игре с «Анжи».

Можно сказать, что сыграли для болельщиков, которые после рекордной посещаемости в прошлом туре вновь заполнили стадион. Сейчас для нас это самый большой стимул: мы видим, как в Туле любят футбол и стараемся радовать своей игрой и результатами. Всех с победой!» — сказал Аджоев.