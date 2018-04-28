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  • Претендент на трансляцию матчей РФПЛ предложил лиге 11 миллиардов за пять сезонов

Претендент на трансляцию матчей РФПЛ предложил лиге 11 миллиардов за пять сезонов

28 апреля 2018, 12:29
21

Основатели рекламной компании Dentsu Aegis Network Russia предложили РФПЛ 11 миллиардов рублей за пять сезонов за права на трансляцию матчей.

На данный момент правами владеет «Газпром-Медиа», однако договор с ним истекает после нынешнего сезона. Последний вариант контракта, предложенный «Газпром-Медиа», рассчитан на три сезона и предполагает приобретение прав только на телетрансляции. Стоимость контракта составляет 1,5–1,7 млрд рублей в год.

Действующий договор «Газпром-Медиа» с лигой был заключен в 2015 году. За три сезона медиахолдинг с учетом взаимозачетов заплатил 4,8 миллиарда рублей.

Полная стоимость контракта составила для «Газпром-Медиа» 6,7 миллиарда, однако почти 2 миллиарда холдингу должна была заплатить сама РФПЛ – за «услуги по съемке и производству сигнала». Помимо этого, лига платила еще и за размещение в эфире спонсорской рекламы в трансляциях чемпионата России.

Источник: РБК
Комментарии (21)
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сапёр75
1524908453
Телеканал Культура наверно ))
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insider_retro
1524908821
Денежные мешки покупают кота в мешке!..))
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Inks
1524911300
правильно, пора медиарынок развивать
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серега кашин
1524911904
интересно а трансляции они планируют где показывать?
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Оренбургский фан
1524912196
Если заключат то главное чтобы центральные матчи бесплатно показывали
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bset
1524913096
Сделайте нормальную картинку, посадите профессиональных операторов и я готов за футбольный канал платить. А то сейчас криворукие за мячом не поспевают. Да и всякие нарезки и повторы в Европе куда интересней.
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GoldPlayFIFARus9
1524914573
Раз такие суммы пошли,то не значит ли это,что мы окончательно лишимся права на бесплатный просмотр инвалидов-миллиардеров, и должны будем ещё бОльшие суммы башлять?
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mialkov
1524915277
Тогда уж точно все будет только на платниках(((
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Viper for CSKA
1524921998
Насколько реален этот претендент и его амбиции не ясно, но конкуренция уж точно не помешала бы. У нас её как раз в стране и не хватает. Хотя слабо верится, что нашлись энтузиасты, которые готовы за крайне сомнительного качества зрелище переплачивать.
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ostrmaksim
1524923643
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://goo.gl/kuoe8s
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