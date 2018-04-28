Претендент на трансляцию матчей РФПЛ предложил лиге 11 миллиардов за пять сезонов

Основатели рекламной компании Dentsu Aegis Network Russia предложили РФПЛ 11 миллиардов рублей за пять сезонов за права на трансляцию матчей.

На данный момент правами владеет «Газпром-Медиа», однако договор с ним истекает после нынешнего сезона. Последний вариант контракта, предложенный «Газпром-Медиа», рассчитан на три сезона и предполагает приобретение прав только на телетрансляции. Стоимость контракта составляет 1,5–1,7 млрд рублей в год.

Действующий договор «Газпром-Медиа» с лигой был заключен в 2015 году. За три сезона медиахолдинг с учетом взаимозачетов заплатил 4,8 миллиарда рублей.

Полная стоимость контракта составила для «Газпром-Медиа» 6,7 миллиарда, однако почти 2 миллиарда холдингу должна была заплатить сама РФПЛ – за «услуги по съемке и производству сигнала». Помимо этого, лига платила еще и за размещение в эфире спонсорской рекламы в трансляциях чемпионата России.