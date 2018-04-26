Главные новости дня. Черчесов сделает из сборной России «Баварию», Ибрагимович не сыграет на ЧМ-2018

Черчесов хочет привить сборной России футбол в исполнении «Баварии» Хайнкеса.

Киев заработает на проведении финала Лиги чемпионов миллиард, затратив 25 миллионов.

Mundodeportivo: Завтра Иньеста официально объявит об уходе из «Барселоны».

Отец форварда «Спартака» Роши заказал статую сына из бронзы.

Шведский футбольный союз подтвердил, что Ибрагимович не выступит на чемпионате мира.

«Ненобель»: Манчини сообщил игрокам «Зенита» о своем уходе.

«Уэмбли» может быть продан за 500 миллионов пакистанскому бизнесмену.

Лунев начнет полноценно тренироваться через две-три недели.