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  • Главные новости дня. Черчесов сделает из сборной России «Баварию», Ибрагимович не сыграет на ЧМ-2018

Главные новости дня. Черчесов сделает из сборной России «Баварию», Ибрагимович не сыграет на ЧМ-2018

26 апреля 2018, 20:55
7

Черчесов хочет привить сборной России футбол в исполнении «Баварии» Хайнкеса.

Киев заработает на проведении финала Лиги чемпионов миллиард, затратив 25 миллионов.

Mundodeportivo: Завтра Иньеста официально объявит об уходе из «Барселоны».

Отец форварда «Спартака» Роши заказал статую сына из бронзы.

Шведский футбольный союз подтвердил, что Ибрагимович не выступит на чемпионате мира.

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«Уэмбли» может быть продан за 500 миллионов пакистанскому бизнесмену.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Вомбат
1524768900
Скорее игроки сборной России станут игрокам уровня Баварии, чем Черчесов тренером уровня Хайнкеса.
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TUMS
1524777455
Через два месяца увидем результат.
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petrucho-spb
1524782890
Это даже не смешно.
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a-rakhmatov
1524786968
Черчесов, надо было "прививать" гораздо раньше!!!....поздно уже ЧМ на носу...
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Полная Канистра
1524800098
какая там Бавария в голове у него? он простую игру слепить не может. Он хочет ???
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Bandit7
1524802263
Ахах Расмешил
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vodomut
1524807293
че че он сделает-клоун!
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