Киев заработает на проведении финала Лиги чемпионов миллиард, затратив 25 миллионов

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о прибыли, которая ожидает Киев от проведения финала Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Из государственного бюджета выделяется часть средств, которые были недополученные НСК «Олимпийский» за все время после проведения Евро-2012. И эти работы нужно было бы проводить в любом случае – был бы у нас финал Лиги чемпионов в Киеве или нет. Повторюсь – ни одной дополнительной гривны из госбюджета не будет потрачено из-за того, что на НСК «Олимпийский» пройдет финал Лиги чемпионов, и в связи с этим к стадиону возникли какие-то дополнительные требования.

Что касается денег из бюджета города – да, было принято решение о выделении 25 миллионов гривен в связи с проведением финального матча. Эти деньги пойдут не на реконструкцию стадиона, а на выполнение городом своих обязательств перед УЕФА. Это касается брендирования Киева, изготовление дополнительных информационных материалов и тому подобных имиджевых вещей.

Ну и, в конце концов, по самым скромным подсчетам, Киев от проведения финала Лиги чемпионов получит в свой бюджет около миллиарда гривен! Согласитесь, ради такой прибыли можно выделить 25 миллионов. К тому же Киев украсят как раз к празднованию Дня города», – рассказал Павелко.