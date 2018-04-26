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  • Киев заработает на проведении финала Лиги чемпионов миллиард, затратив 25 миллионов

Киев заработает на проведении финала Лиги чемпионов миллиард, затратив 25 миллионов

26 апреля 2018, 10:08
30

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о прибыли, которая ожидает Киев от проведения финала Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Из государственного бюджета выделяется часть средств, которые были недополученные НСК «Олимпийский» за все время после проведения Евро-2012. И эти работы нужно было бы проводить в любом случае – был бы у нас финал Лиги чемпионов в Киеве или нет. Повторюсь – ни одной дополнительной гривны из госбюджета не будет потрачено из-за того, что на НСК «Олимпийский» пройдет финал Лиги чемпионов, и в связи с этим к стадиону возникли какие-то дополнительные требования.

Что касается денег из бюджета города – да, было принято решение о выделении 25 миллионов гривен в связи с проведением финального матча. Эти деньги пойдут не на реконструкцию стадиона, а на выполнение городом своих обязательств перед УЕФА. Это касается брендирования Киева, изготовление дополнительных информационных материалов и тому подобных имиджевых вещей.

Ну и, в конце концов, по самым скромным подсчетам, Киев от проведения финала Лиги чемпионов получит в свой бюджет около миллиарда гривен! Согласитесь, ради такой прибыли можно выделить 25 миллионов. К тому же Киев украсят как раз к празднованию Дня города», – рассказал Павелко.

Источник: Matchday.ua
Лига чемпионов
Комментарии (30)
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Nerlinger
1524726664
Всё равно растырят всё!!! Менталит то у хохлов и русских одинаковый!!!
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Федя Кабак
1524728622
Да даже если и так, сразу же всё разворуют)
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СашкаГуров
1524728953
а будет " ой , мы немного ошиблись это минус миллиард , а не плюс."
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Татарин за ЦСКА
1524730282
Ну а потом купят старинный танк у США для сдерживания "захватчиков". Долб.аебы тупые.
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Зенит 12
1524730654
И все на войну спустят
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Munez89
1524731343
25 млн евро, а заработают миллиард гривен из которых половина уже расписана, вторую попилят другие чиновники!
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belrus21
1524731583
Потеряют, распилят...
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krg-kz
1524732746
Уроды у руля все попилят, а люди будут у разбитого корыта. Реалии новой Украины
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3a zenit
1524734904
нужно было писать такой заголовок-Как про е б а ть страну и заработать мулярд на финале ЛЧ!Вообще этот финал одна из подачек запада правительству за полную лояльность и подчинение-радуйтесь независимые.У кастрюлеголовых ответ на это будет один-у ватки приголело...
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vasil3nkoan
1524737842
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tiny.cc/52v1ry
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