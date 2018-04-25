Главные новости дня. Глушаков конфликтует в «Спартаке», Жирков может перейти в «Краснодар»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2018 21:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      Масоха 26 апреля 2018, 06:45

      Лучше в Спартак,вместо Комбарова

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