Главные новости дня. Глушаков конфликтует в «Спартаке», Жирков может перейти в «Краснодар»

У Глушакова произошел конфликт с Каррерой и одноклубниками по «Спартаку».

Спартаковская трибуна В будет закрыта в следующем матче Кубка России.

Орлов считает, что 10 лет «Зенита» пошли насмарку.

Жирков может перебраться в «Краснодар».

«Реал» хочет купить у «ПСЖ» не Неймара, а Мбаппе.

Зидан отказался от покупки Салаха за 40 миллионов прошлым летом.

Куртуа будет судиться с Вильмотсом из-за обвинений в «сливе» состава на Евро-2016.

Стало известно, как выглядит домашняя форма «Милана» на следующий сезон.

Окслэд-Чемберлен пропустит ЧМ-2018 из-за травмы, полученной в полуфинале ЛЧ.

Гризманн рассказал, почему он не перейдет в «Арсенал».