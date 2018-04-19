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    «Спартак» не может победить в серии пенальти с 1994 года

    Накануне состоялся полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» уступил «Тосно» в серии пенальти – 4:5 (1:1 в основное время).

    Это поражение красно-белых стало шестым подряд в серии послематчевых пенальти. Пять раз «Спартак» проигрывал в Кубке России, еще один матч случился в квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:4).

    Последний раз столичный клуб побеждал в серии пенальти 22 мая 1994 года, когда обыграл в финале Кубка России ЦСКА – 4:2 (2:2 в основное время).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 08:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 20:41

      Пенальти для Спартака "камень преткновения".

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 апреля 2018, 14:07

      Почему Кубок не ценят?? Второй трофей,наверное..и Никому не нужен...

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 19 апреля 2018, 12:53

      Как раз я начал болеть за Спартак)

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 апреля 2018, 10:53

      так я не понял в лиге уефа будет играть тосно/динамо курск?

      1
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > спанчес 19 апреля 2018, 11:01

      да

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 19 апреля 2018, 10:32

      Спартак опускается на свое место в нише нашего футбола.

      2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 19 апреля 2018, 10:15

      АУ...КОГДА РАССЧИТАЮТ "СПАРТАК"??? СТАВИЛ НА НИЧЬЮ 1000, КЭФ 4,75...НЕУЖЕЛИ ТАК ТЯЖЕЛО К МОЕМУ БАЛАНСУ ПРИБАВИТЬ 4 750 ??? НАЙМИТЕ БУХГАЛТЕРА ТОГДА ЧТО-ЛИ...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 19 апреля 2018, 09:41

      Печально другое: вряд ли,в ближайшие пару лет,отношение к КР и к сопернику(независимо от его рейтинга) измениться. Ведь,посмотрите,игроки сборной,не в состоянии переиграть аутсайдера лиги... про наши "топы",вообще не хочется говорить.. наверное,стоит наказывать за поху....ое отношение к КР...

      0
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      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ > Ruryu 19 апреля 2018, 10:07

      Странный ты человек,ты Спартак не относишь к топовым клубам???? Или ты думаешь москвичи спецом слили Тосно?? И интерестно а как ты предлагаешь наказывать клубы???

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Ruryu 19 апреля 2018, 11:03

      кого наказывать и за что наоборот надо увеличивать призовые и команды сами будут больше уделять внимание Кубку

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 19 апреля 2018, 09:17

      05.04.2018
      13:46 Ловчев: «Спартак» отдувается в Кубке России за всю Премьер-лигу»
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      Заявление Ловчева, что Спартак за кого то там отдувается, это же абсурд. Команда выиграла СВОЮ игру. Кстати, Тосно тоже выиграл, и он тоже из ПЛ. А впереди ещё полуфинал. И не факт, что Спартак дойдёт до финала.

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