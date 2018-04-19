«Спартак» не может победить в серии пенальти с 1994 года

Накануне состоялся полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» уступил «Тосно» в серии пенальти – 4:5 (1:1 в основное время).

Это поражение красно-белых стало шестым подряд в серии послематчевых пенальти. Пять раз «Спартак» проигрывал в Кубке России, еще один матч случился в квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:4).

Последний раз столичный клуб побеждал в серии пенальти 22 мая 1994 года, когда обыграл в финале Кубка России ЦСКА – 4:2 (2:2 в основное время).