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«Спартак» не может победить в серии пенальти с 1994 года

19 апреля 2018, 08:54
11

Накануне состоялся полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» уступил «Тосно» в серии пенальти – 4:5 (1:1 в основное время).

Это поражение красно-белых стало шестым подряд в серии послематчевых пенальти. Пять раз «Спартак» проигрывал в Кубке России, еще один матч случился в квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:4).

Последний раз столичный клуб побеждал в серии пенальти 22 мая 1994 года, когда обыграл в финале Кубка России ЦСКА – 4:2 (2:2 в основное время).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак
Комментарии (11)
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lotsman
1524118658
05.04.2018 13:46 Ловчев: «Спартак» отдувается в Кубке России за всю Премьер-лигу» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заявление Ловчева, что Спартак за кого то там отдувается, это же абсурд. Команда выиграла СВОЮ игру. Кстати, Тосно тоже выиграл, и он тоже из ПЛ. А впереди ещё полуфинал. И не факт, что Спартак дойдёт до финала.
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Ruryu
1524120077
Печально другое: вряд ли,в ближайшие пару лет,отношение к КР и к сопернику(независимо от его рейтинга) измениться. Ведь,посмотрите,игроки сборной,не в состоянии переиграть аутсайдера лиги... про наши "топы",вообще не хочется говорить.. наверное,стоит наказывать за поху....ое отношение к КР...
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Neverov1
1524122146
АУ...КОГДА РАССЧИТАЮТ "СПАРТАК"??? СТАВИЛ НА НИЧЬЮ 1000, КЭФ 4,75...НЕУЖЕЛИ ТАК ТЯЖЕЛО К МОЕМУ БАЛАНСУ ПРИБАВИТЬ 4 750 ??? НАЙМИТЕ БУХГАЛТЕРА ТОГДА ЧТО-ЛИ...
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stream15
1524123127
Спартак опускается на свое место в нише нашего футбола.
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спанчес
1524124438
так я не понял в лиге уефа будет играть тосно/динамо курск?
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Bobafett
1524131593
Как раз я начал болеть за Спартак)
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Антон bx14e
1524136060
Почему Кубок не ценят?? Второй трофей,наверное..и Никому не нужен...
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zigbert
1524159682
Пенальти для Спартака "камень преткновения".
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