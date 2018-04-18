Главные новости дня. «Спартак» вылетел из Кубка России, 17-летний школьник забил за «Зенит»

«Тосно» в серии пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России.

«Авангард» обыграл «Шинник» и тоже сыграет в финале Кубка.

«Зенит» вырвал победу у «Динамо», победный гол забил 17-летний защитник Скроботов. Завтра ему нужно в школу.

ЦСКА разгромил «Амкар», Чалов оформил дубль.

«Локомотив» не смог обыграть «Ахмат».

В Ташаеве заинтересованы российские топ-клубы и несколько команд из Европы.

Пятеро футболистов «Манчестер Сити», Салах и Кейн включены в сборную сезона АПЛ.

Ибрагимович приедет на чемпионат мира.