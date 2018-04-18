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  • Москва не будет подавать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в ближайшие годы

Москва не будет подавать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в ближайшие годы

18 апреля 2018, 15:12
10

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Москва в ближайшие годы не намерена подавать заявку на проведение финала Лиги чемпионов, поскольку скоро в России и так состоятся два крупнейших международных турнира.

– «Лужники» реконструировали. Будет ли Москва подавать заявку на финал Лиги чемпионов?

– У нас замечательные отношения с УЕФА. Но какой смысл? В этом году мы проведем чемпионат мира, а в 2020-м будем в числе стран, которые примут матчи Евро. У нас будут два важнейших турнира. И сразу финал Лиги чемпионов? Кроме нас же есть и другие страны.

– Бразилия в 2014-м провела чемпионат мира, а через два года – летнюю Олимпиаду.

– Это же совершенно разные вещи. А мы говорим о футболе. О европейском футболе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Мутко Виталий
Комментарии (10)
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ZAITZEFF2011
1524055038
В данный момент политическая обстановка в любом случае не позволит провести большие спортивные турниры в нашей стане. Считаю , что Мудко как всегда лукавит.
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AlfavitЪ
1524061224
Сейчас нам никто ничего не даст.
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DeutschlandUberAlles
1524062361
Пусть другие города в России подают.
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kykyi
1524062666
Лукавит г-н Мутко,как всегда, как сивый мерин врёт. Из-за отсутвия аккредитации у РУСАДА нам просто запретили проводить международные соревнования. Мордор.
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OfaZavr
1524063994
даже если бы и захотели вряд ли дадут провести.
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shinnik
1524067654
Зашкварено хохлами..)) (я -случайно))))))
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zigbert
1524080142
Сейчас это практически не возможно.
Ответить
Мары
1524475170
Типа зажрались футбольными событиями. И международная политика тут совсем не причём. Ну ну.Охотно верим.
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