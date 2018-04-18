Москва не будет подавать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в ближайшие годы

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Москва в ближайшие годы не намерена подавать заявку на проведение финала Лиги чемпионов, поскольку скоро в России и так состоятся два крупнейших международных турнира.

– «Лужники» реконструировали. Будет ли Москва подавать заявку на финал Лиги чемпионов?

– У нас замечательные отношения с УЕФА. Но какой смысл? В этом году мы проведем чемпионат мира, а в 2020-м будем в числе стран, которые примут матчи Евро. У нас будут два важнейших турнира. И сразу финал Лиги чемпионов? Кроме нас же есть и другие страны.

– Бразилия в 2014-м провела чемпионат мира, а через два года – летнюю Олимпиаду.

– Это же совершенно разные вещи. А мы говорим о футболе. О европейском футболе.