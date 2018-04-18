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    Москва не будет подавать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в ближайшие годы

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Москва в ближайшие годы не намерена подавать заявку на проведение финала Лиги чемпионов, поскольку скоро в России и так состоятся два крупнейших международных турнира.

    – «Лужники» реконструировали. Будет ли Москва подавать заявку на финал Лиги чемпионов?

    – У нас замечательные отношения с УЕФА. Но какой смысл? В этом году мы проведем чемпионат мира, а в 2020-м будем в числе стран, которые примут матчи Евро. У нас будут два важнейших турнира. И сразу финал Лиги чемпионов? Кроме нас же есть и другие страны.

    – Бразилия в 2014-м провела чемпионат мира, а через два года – летнюю Олимпиаду.

    – Это же совершенно разные вещи. А мы говорим о футболе. О европейском футболе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2018 15:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 12:19

      Типа зажрались футбольными событиями.
      И международная политика тут совсем не причём.
      Ну ну.Охотно верим.

      -2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 22:35

      Сейчас это практически не возможно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 апреля 2018, 19:07

      Зашкварено хохлами..))

      (я -случайно))))))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:06

      даже если бы и захотели вряд ли дадут провести.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 апреля 2018, 17:44

      Лукавит г-н Мутко,как всегда, как сивый мерин врёт. Из-за отсутвия аккредитации у РУСАДА нам просто запретили проводить международные соревнования. Мордор.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 18 апреля 2018, 17:39

      Пусть другие города в России подают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 18 апреля 2018, 17:20

      Сейчас нам никто ничего не даст.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 18 апреля 2018, 15:37

      В данный момент политическая обстановка в любом случае не позволит провести большие спортивные турниры в нашей стане. Считаю , что Мудко как всегда лукавит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > ZAITZEFF2011 18 апреля 2018, 15:41

      Нам запрещено проводить турниры под эгидой ФИФА. Лига Чемпионов - турнир УЕФА. Хотя и они могут лишний раз подумать, стоит ли, чтобы потом претензии не выслушивать с запада.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > bset 18 апреля 2018, 16:37

      у дяди сэма и так с неврами беда))))

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