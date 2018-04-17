Главные новости дня. РФС не отменил желтую карточку Смолова, в Россию может вернуться Кубок лиги

Смолов все равно пропустит матч с ЦСКА из-за дисквалификации.

Будогосский уволен с поста главы Департамента судейства и инспектирования.

В РФПЛ может вернуться Кубок лиги.

Определены дата и время начала финального матча Кубка России.

Несколько известных клубов из топ-5 лиг рассматривают вариант с покупкой Головина.

Максимович не будет выкуплен «Спартаком». Пашалич – тоже.

Стали известны фавориты в борьбе за пост главного тренера дортмундской «Боруссии».

Моуринью собирается продать почти весь состав «МЮ».

«ПСЖ» планирует продать Неймара в «МЮ», а не в «Реал».

«Манчестер Сити» может получить трансферный бан на два окна.