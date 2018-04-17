Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В РФПЛ довольны отзывами о новом логотипе лиги

    Директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев рассказал, что лига довольна отзывами болельщиков по поводу нового логотипа, который был представлен в понедельник студией Артемия Лебедева.

    На логотипе изображен медведь, вписанный в классический пятиугольник футбольного мяча.

    «Есть рабочая группа, которая занимается разработкой логотипа РФПЛ. Мы распространили заявление, в котором объявили о сотрудничестве со студией Лебедева, а также сообщили, что новый сезон начнем с новой айдентикой. Будет ли это логотип, который появился в интернете, не буду утверждать.

    На прошлой неделе, когда логотип появился в публичном доступе, пошла волна критики и обсуждений, которая показала, что интерес огромный. В целом мы удовлетворены отзывами и откликами, большинство из которых положительные.

    Окончательное слово в вопросе принятия нового логотипа и айдентики лиги за общим собранием РФПЛ», – сказал Алексеев.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2018 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 17 апреля 2018, 21:30

      Положительные они себе сами на сайте своём нарисовали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      г.Онега 17 апреля 2018, 21:24

      Хрень и столько бобла за рисунок ,просто жесть им что денег некуда девать?на детский футбол лучше потратили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 апреля 2018, 19:54

      Я так понимаю, медведь - это намек на косолапость наших футболистов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 апреля 2018, 19:26

      Тут у меня 2 соображения...первое: ключевое в комментарии Алексеева это то, что "интерес огромный"...про "положительные отклики", на мой взгляд, фраза дежурная...и второе: а как вы можете логотип не принять, если уже понесли на него расходы?...вряд ли современный РФС может позволить себе жить на широкую ногу...а раз так, то утверждение, пустая формальность и вопрос времени

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 19:00

      не знаю откуда они там отзывы положительные получили, наверно сами их написали, но везде в основном негативное мнение к этой пустой затее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 18:34

      Ваше довольство как раз и не совпадает с мнением многомиллионной армией любителей футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 апреля 2018, 18:30

      Красные глазищи убрать норм будет, а то какой то зомбо-медведь.
      Но в любом случае вся представленная в интернете работа пару десятков тысяч деревянных стоит и то в эту цену заложена проститутка, которая будет под столом сосать дизайнеру, ну не как 6-7 Млн рублей, которые озвучивались.
      Там даже шрифт с АПЛ не поменяли ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 17:50

      По моему никому не нравится. Почитайте комментарии. Бабки во дворе лучше нарисуют, чем эта студия лебедева

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 17 апреля 2018, 16:43

      Сколько на этом сайте читал отзывов о новой эмблеме, особо положительных не увидел. Киньте ссылочку где положительных комментов больше, интересно посмотреть

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > krg-kz 17 апреля 2018, 16:59

      Мне в общем и целом понравилась новая эмблема.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz > Freyk 17 апреля 2018, 18:10

      Так я не говорю что мне не понравилось. Просто анализирую реакцию окружающих

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > krg-kz 17 апреля 2018, 21:23

      Остойная эмблема.
      А положительные отзывы на сайте РФПЛ и Студии Лебедева, т.к. негатив они не пропускают. :-))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11