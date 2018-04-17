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В РФПЛ довольны отзывами о новом логотипе лиги

17 апреля 2018, 15:55
11

Директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев рассказал, что лига довольна отзывами болельщиков по поводу нового логотипа, который был представлен в понедельник студией Артемия Лебедева.

На логотипе изображен медведь, вписанный в классический пятиугольник футбольного мяча.

«Есть рабочая группа, которая занимается разработкой логотипа РФПЛ. Мы распространили заявление, в котором объявили о сотрудничестве со студией Лебедева, а также сообщили, что новый сезон начнем с новой айдентикой. Будет ли это логотип, который появился в интернете, не буду утверждать.

На прошлой неделе, когда логотип появился в публичном доступе, пошла волна критики и обсуждений, которая показала, что интерес огромный. В целом мы удовлетворены отзывами и откликами, большинство из которых положительные.

Окончательное слово в вопросе принятия нового логотипа и айдентики лиги за общим собранием РФПЛ», – сказал Алексеев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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krg-kz
1523972621
Сколько на этом сайте читал отзывов о новой эмблеме, особо положительных не увидел. Киньте ссылочку где положительных комментов больше, интересно посмотреть
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Федя Кабак
1523976646
По моему никому не нравится. Почитайте комментарии. Бабки во дворе лучше нарисуют, чем эта студия лебедева
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FanatSerj
1523979030
Красные глазищи убрать норм будет, а то какой то зомбо-медведь. Но в любом случае вся представленная в интернете работа пару десятков тысяч деревянных стоит и то в эту цену заложена проститутка, которая будет под столом сосать дизайнеру, ну не как 6-7 Млн рублей, которые озвучивались. Там даже шрифт с АПЛ не поменяли ))
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zigbert
1523979299
Ваше довольство как раз и не совпадает с мнением многомиллионной армией любителей футбола.
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OfaZavr
1523980809
не знаю откуда они там отзывы положительные получили, наверно сами их написали, но везде в основном негативное мнение к этой пустой затее.
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ProstoPolzovatel
1523982363
Тут у меня 2 соображения...первое: ключевое в комментарии Алексеева это то, что "интерес огромный"...про "положительные отклики", на мой взгляд, фраза дежурная...и второе: а как вы можете логотип не принять, если уже понесли на него расходы?...вряд ли современный РФС может позволить себе жить на широкую ногу...а раз так, то утверждение, пустая формальность и вопрос времени
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Тазит
1523984069
Я так понимаю, медведь - это намек на косолапость наших футболистов?
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maygli
1523989819
Положительные они себе сами на сайте своём нарисовали.
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