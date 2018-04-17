В РФПЛ довольны отзывами о новом логотипе лиги

Директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев рассказал, что лига довольна отзывами болельщиков по поводу нового логотипа, который был представлен в понедельник студией Артемия Лебедева.

На логотипе изображен медведь, вписанный в классический пятиугольник футбольного мяча.

«Есть рабочая группа, которая занимается разработкой логотипа РФПЛ. Мы распространили заявление, в котором объявили о сотрудничестве со студией Лебедева, а также сообщили, что новый сезон начнем с новой айдентикой. Будет ли это логотип, который появился в интернете, не буду утверждать.

На прошлой неделе, когда логотип появился в публичном доступе, пошла волна критики и обсуждений, которая показала, что интерес огромный. В целом мы удовлетворены отзывами и откликами, большинство из которых положительные.

Окончательное слово в вопросе принятия нового логотипа и айдентики лиги за общим собранием РФПЛ», – сказал Алексеев.