Президент Ла Лиги: «Российские фанаты – самые страстные в мире»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас дал характеристику российским болельщикам. Функционер считает их самыми страстными в мире.

«Российский рынок отличается от остальных тем, как здесь любят и смотрят футбол. Российские болельщики более страстные, чем любые другие в мире. Второй аспект – как футбол в России показывают.

Спортивная отрасль здесь представлена не так, как в других странах. В России больший вес в трансляции спортивных событий имеют социальные сети», – сказал Тебас.

Ранее функционер заявил о возможности проведения матча Примеры в Москве.