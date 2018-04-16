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    Президент Ла Лиги: «Российские фанаты – самые страстные в мире»

    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас дал характеристику российским болельщикам. Функционер считает их самыми страстными в мире.

    «Российский рынок отличается от остальных тем, как здесь любят и смотрят футбол. Российские болельщики более страстные, чем любые другие в мире. Второй аспект – как футбол в России показывают.

    Спортивная отрасль здесь представлена не так, как в других странах. В России больший вес в трансляции спортивных событий имеют социальные сети», – сказал Тебас.

    Ранее функционер заявил о возможности проведения матча Примеры в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2018 19:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 апреля 2018, 20:15

      Все прекрасно знают какое трепло Тебас. Он говорит то, что ему выгодно в данный момент.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 апреля 2018, 19:51

      Это ты ещё фанаток не видел. Фанаток Карл.

      -2
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