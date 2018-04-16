Тебас заявил, что Москва может принять один из матчей чемпионата Испании

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью Forbes не стал исключать возможности проведения одного из матчей Примеры на территории России. По его словам, Москва является для этого подходящим местом.

– В Москве вы много анонсировали международные планы Ла Лиги и заявили, что один из официальных матчей чемпионата может пройти в России.

– Этот вопрос можно разложить на кратко-, средне– и долгосрочную перспективы. В краткосрочной перспективе вопрос звучит так: поедет ли вообще Ла Лига играть за пределы Испании? И ответ – да. Ла Лига будет стараться проводить один-два таких матча за сезон. И как только мы достигнем этого момента, мы откроем для себя возможность проводить такие игры в любой стране мира. Первый пройдет в США. Но почему Россия не может быть второй или третьей? Да у России даже больше, чем у Штатов, преимуществ. Хотя бы лететь ближе.

– Это смотря куда.

– Мы говорим о Москве, она все-таки ближе. Мы же много раз играли здесь в Лиге чемпионов. Опять же часовые пояса не настолько отличаются. В общем, почему бы и нет? Так что ответ на этот вопрос: да, мы будем играть вне Испании. И с того момента, как мы начнем это делать, Россия станет стратегическим направлением. В России уже соблюдены многие условия для того, чтобы мы могли приехать. Гораздо больше таких условий, чем во многих других странах.