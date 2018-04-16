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    Тебас заявил, что Москва может принять один из матчей чемпионата Испании

    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью Forbes не стал исключать возможности проведения одного из матчей Примеры на территории России. По его словам, Москва является для этого подходящим местом.

    – В Москве вы много анонсировали международные планы Ла Лиги и заявили, что один из официальных матчей чемпионата может пройти в России.

    – Этот вопрос можно разложить на кратко-, средне– и долгосрочную перспективы. В краткосрочной перспективе вопрос звучит так: поедет ли вообще Ла Лига играть за пределы Испании? И ответ – да. Ла Лига будет стараться проводить один-два таких матча за сезон. И как только мы достигнем этого момента, мы откроем для себя возможность проводить такие игры в любой стране мира. Первый пройдет в США. Но почему Россия не может быть второй или третьей? Да у России даже больше, чем у Штатов, преимуществ. Хотя бы лететь ближе.

    – Это смотря куда.

    – Мы говорим о Москве, она все-таки ближе. Мы же много раз играли здесь в Лиге чемпионов. Опять же часовые пояса не настолько отличаются. В общем, почему бы и нет? Так что ответ на этот вопрос: да, мы будем играть вне Испании. И с того момента, как мы начнем это делать, Россия станет стратегическим направлением. В России уже соблюдены многие условия для того, чтобы мы могли приехать. Гораздо больше таких условий, чем во многих других странах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 18:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 12:05

      Идея не плоха.Только вот воплотить ее в жизнь будет трудно.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 апреля 2018, 20:27

      Тебас фигнёй страдает, всё хочет войти в историю как великий президент, а по факту популизмом занимается. Разумеется, что некий % популярности он себе добавит в копилку, но дальше тупик, ибо более чем пара матчей в год, ни один клуб в здравом уме не согласится проводить далеко от дома. Перелёты - это десинхроноз для спортсмена, дополнительная нагрузка, это уплотнение графика игр команды, к тому же доп. финансовые расходы. Топ-клубам и так достаточно вечных странствий чуть ли не по всему континенту в Еврокубках. Катаются игроки на ЧМ тоже бог знает куда, летом есть заграничные туры.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 16 апреля 2018, 20:14

      Хорошая идея, за что ни возьми,
      А если сыграть в Перми?

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      Рейтинг: +548

      avera 16 апреля 2018, 20:03

      Умные слова.Польза и Испании и России.

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      Рейтинг: +7717

      mihail200606 16 апреля 2018, 19:56

      в общем то неплохая идея проводить игры приличных чемпов у нас... раз свой никак до ума довести не можем..
      другое дело какие матчи отдадут для этого? уровень реал-барса, реал - атлетико навряд ли...

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      Рейтинг: +527

      трениришко 16 апреля 2018, 19:46

      по географии тебе 2, калининград, ростов, сочи ближе

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      Рейтинг: +102

      Shogun 16 апреля 2018, 18:52

      Давайте 38 тур пройдет в России, там на полянах в Сочи, в Ростове, в Саранске, в Калининграде, в Москве, в Краснодаре, в Самаре, в Питере и в ЕКБ

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