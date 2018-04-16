Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Арсенала»: «Никакого заказа по желтой карточке Смолова не было. Просто судья ошибся»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не считает, что желтая карточка нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученная в матче с туляками в 26 туре РФПЛ, – это чей-то заказ. Также руководитель выступил за отмену наказания в некоторых случаях.

    Напомним, за симуляцию в штрафной площади соперника форвард получил предупреждение, ставшее для него четвертым. Таким образом он пропустит встречу 27 тура с ЦСКА. По мнению многих, в том числе главы судейского корпуса РФС Андрея Будогосского, арбитр матча Артем Чистяков ошибочно наказал Смолова желтой карточкой.

    – Большой резонанс вызвала ситуация вокруг Смолова. Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что тут мог быть определенный заказ. Ваше мнение?

    – Ну какой заказ? Ерунда полная. На мой взгляд, обычная ошибка арбитра. В конце сезона будет совет лиги, и я считаю, что необходимо поднять вопрос об отмене желтых карточек в некоторых случаях. По крайней мере, это можно обсудить. Сейчас дисквалификацию Смолова отменить нельзя согласно действующему регламенту. Но если у всех руководителей появится консолидированная позиция о внесении изменений в документы, тогда такие предупреждения можно будет отменять.

    – То есть вы за перемены?

    – Я за обсуждение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2018 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:34

      Логичен вопрос - а какой заказ был ?) ну и сколько стоил ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 16 апреля 2018, 16:41

      От заказа наверное никуда не деться. А вот от Чистяковых, надо куда то деваться, или их от футбола отстранять. Есть разные ошибки, но эта уж очень критичная. Все в кучу, и пенальти не поставил, и желтую карточку не тому дал, и ЦСКА помог. Одна ошибка, а последствий очень много. Разговор ни много ни мало идет о призовом месте и лигу чемпионов. Вот такая ошибочка....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 16 апреля 2018, 14:54

      При чем здесь Арсенал? Заказ был с другой стороны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 апреля 2018, 14:49

      Да конечно это не заказ. Во всяком случае не от тульского Арсенала, ведь он и так проиграл 3:0.
      Будь эта карточка не четвёртой, а третьей, никто бы и слова не сказал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11