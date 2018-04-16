Гендиректор «Арсенала»: «Никакого заказа по желтой карточке Смолова не было. Просто судья ошибся»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не считает, что желтая карточка нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученная в матче с туляками в 26 туре РФПЛ, – это чей-то заказ. Также руководитель выступил за отмену наказания в некоторых случаях.

Напомним, за симуляцию в штрафной площади соперника форвард получил предупреждение, ставшее для него четвертым. Таким образом он пропустит встречу 27 тура с ЦСКА. По мнению многих, в том числе главы судейского корпуса РФС Андрея Будогосского, арбитр матча Артем Чистяков ошибочно наказал Смолова желтой карточкой.

– Большой резонанс вызвала ситуация вокруг Смолова. Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что тут мог быть определенный заказ. Ваше мнение?

– Ну какой заказ? Ерунда полная. На мой взгляд, обычная ошибка арбитра. В конце сезона будет совет лиги, и я считаю, что необходимо поднять вопрос об отмене желтых карточек в некоторых случаях. По крайней мере, это можно обсудить. Сейчас дисквалификацию Смолова отменить нельзя согласно действующему регламенту. Но если у всех руководителей появится консолидированная позиция о внесении изменений в документы, тогда такие предупреждения можно будет отменять.

– То есть вы за перемены?

– Я за обсуждение.