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  • Гендиректор «Арсенала»: «Никакого заказа по желтой карточке Смолова не было. Просто судья ошибся»

Гендиректор «Арсенала»: «Никакого заказа по желтой карточке Смолова не было. Просто судья ошибся»

16 апреля 2018, 14:45
4

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не считает, что желтая карточка нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученная в матче с туляками в 26 туре РФПЛ, – это чей-то заказ. Также руководитель выступил за отмену наказания в некоторых случаях.

Напомним, за симуляцию в штрафной площади соперника форвард получил предупреждение, ставшее для него четвертым. Таким образом он пропустит встречу 27 тура с ЦСКА. По мнению многих, в том числе главы судейского корпуса РФС Андрея Будогосского, арбитр матча Артем Чистяков ошибочно наказал Смолова желтой карточкой.

– Большой резонанс вызвала ситуация вокруг Смолова. Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что тут мог быть определенный заказ. Ваше мнение?

– Ну какой заказ? Ерунда полная. На мой взгляд, обычная ошибка арбитра. В конце сезона будет совет лиги, и я считаю, что необходимо поднять вопрос об отмене желтых карточек в некоторых случаях. По крайней мере, это можно обсудить. Сейчас дисквалификацию Смолова отменить нельзя согласно действующему регламенту. Но если у всех руководителей появится консолидированная позиция о внесении изменений в документы, тогда такие предупреждения можно будет отменять.

– То есть вы за перемены?

– Я за обсуждение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (4)
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BRO_football
1523879356
Да конечно это не заказ. Во всяком случае не от тульского Арсенала, ведь он и так проиграл 3:0. Будь эта карточка не четвёртой, а третьей, никто бы и слова не сказал.
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sochi-2013
1523879660
При чем здесь Арсенал? Заказ был с другой стороны.
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retiremen
1523886066
От заказа наверное никуда не деться. А вот от Чистяковых, надо куда то деваться, или их от футбола отстранять. Есть разные ошибки, но эта уж очень критичная. Все в кучу, и пенальти не поставил, и желтую карточку не тому дал, и ЦСКА помог. Одна ошибка, а последствий очень много. Разговор ни много ни мало идет о призовом месте и лигу чемпионов. Вот такая ошибочка....
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ItalianFootball
1523950455
Логичен вопрос - а какой заказ был ?) ну и сколько стоил ?
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