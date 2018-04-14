«Аэрофлот» может стать официальной авиакомпанией «Барселоны»

«Аэрофлот» поборется за то, чтобы стать официальной авиакомпанией «Барселоны».

Прошлым летом у каталонского клуба истекло соглашение с Qatar Airways. В данный момент сине-гранатовые рассматривают два варианта, один из них российский авиаперевозчик, а второй – возобновление сотрудничества с авиакомпанией из Катара.

Окончательное решение может быть принято примерно через полтора месяца.

«Барселона» намерена заключить трехлетний договор на сумму от 7 до 10 миллионов евро в год. По информации источника, сейчас наиболее вероятным вариантом является Qatar Airways.

«Аэрофлот» мог заключить сотрудничество с «блауграной» еще раньше, и договор уже был практически подписан, однако в определенный момент Qatar Airways сделал каталонцам более выгодное предложение.