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    «Аэрофлот» может стать официальной авиакомпанией «Барселоны»

    «Аэрофлот» поборется за то, чтобы стать официальной авиакомпанией «Барселоны».

    Прошлым летом у каталонского клуба истекло соглашение с Qatar Airways. В данный момент сине-гранатовые рассматривают два варианта, один из них российский авиаперевозчик, а второй – возобновление сотрудничества с авиакомпанией из Катара.

    Окончательное решение может быть принято примерно через полтора месяца.

    «Барселона» намерена заключить трехлетний договор на сумму от 7 до 10 миллионов евро в год. По информации источника, сейчас наиболее вероятным вариантом является Qatar Airways.

    «Аэрофлот» мог заключить сотрудничество с «блауграной» еще раньше, и договор уже был практически подписан, однако в определенный момент Qatar Airways сделал каталонцам более выгодное предложение.

    Источник: Mundodeportivo

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    14.04.2018 15:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 апреля 2018, 20:29

      Для развития "аэрофлота"-это хороший вариант

      0
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    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 14 апреля 2018, 17:40

      точнее ее дочерняя компания - "Победа"

      0
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      ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг > vshter76 14 апреля 2018, 23:00

      против немцев в еврокубках только "ПОБЕДУ" надо Аэрофлоту будет выделять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 14 апреля 2018, 16:21

      Да с распадом Союза забывать стали о ПАХТАКОРЕ!!!!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 апреля 2018, 16:18

      Барса будет фарм-клубом ЦСКА))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 апреля 2018, 15:52

      Ну конечно, давайте финансировать Барселону, когда у нас тут свои клубы в долгах тонут!

      3
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > BRO_football 14 апреля 2018, 16:00

      Вообще-то это Барса будет платить Аэрофлоту.

      -2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Антибиотик 14 апреля 2018, 16:08

      Ты дурной? Нахрен клубу заключать спонсорское соглашение и им же платить, чукча это воздушные платить и будут, за их перевозки и использование бренда, спонсор все таки Аэрофлот, такая схема у них и с МЮ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Shogun 14 апреля 2018, 16:27

      Возможно ошибся, признаю. А вот то, что ты хамло недоделанное-это факт. Сам ты дурной и не только.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Антибиотик 14 апреля 2018, 16:34

      Ротик прикрой свой неадекватный, не знаешь сути темы не пиши лучше чучело тупорылое

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Shogun 14 апреля 2018, 17:21

      Ну, я не собираюсь со всякими заднеприводными гомосеками вроде тебя спорить и тратить своё время. У тебя, что аккаунт, что ты сам- пустота! Ты привидение никчемное. Такое малолетнее никчемное заднеприводное привидение. Не буду тебе мешать с твоими проблемами...

      -3
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Антибиотик 14 апреля 2018, 17:28

      Хахахаха, прочитай свой последний коммент чучело, ты не только дурной, но и тупой, монитор не забрызгай старпер убогий, чучело тупое бл9

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 апреля 2018, 15:49

      Вод же лядь ,как будто своих команд не хватает ,уки !!!

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > сапёр75 14 апреля 2018, 16:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так пусть свои команды платят и Аэрофлот их задницы перевозить будет.

      -6
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