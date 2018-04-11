«Барселона» впервые вылетела из еврокубков после крупной домашней победы

Накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

Стоит отметить, что «Барселона» впервые вылетела из еврокубкового турнира после того, как смогла в первом матче противостояния на своем поле крупно обыграть соперника.

Ранее каталонская команда имела 14 случаев, когда побеждала в первом матче на домашнем поле с разницей в три и более гола. И во всех их них она непременно выходила в следующий раунд турнира.