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    «Барселона» впервые вылетела из еврокубков после крупной домашней победы

    Накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

    Стоит отметить, что «Барселона» впервые вылетела из еврокубкового турнира после того, как смогла в первом матче противостояния на своем поле крупно обыграть соперника.

    Ранее каталонская команда имела 14 случаев, когда побеждала в первом матче на домашнем поле с разницей в три и более гола. И во всех их них она непременно выходила в следующий раунд турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 11:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 11 апреля 2018, 21:56

      расслабились ребята раньше времени...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:21

      недооценка соперника оказалась наказуема)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 апреля 2018, 18:09

      барсины мысли были уже о финале...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:08

      Все просто, Рома вышла на поле что бы биться а Барселона поиграть.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 апреля 2018, 15:58

      Сами виноваты - играть начали на 85.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 11 апреля 2018, 14:20

      а где все барсадрочеры? обычно когда они побеждают толпой налетают а тут по углам все.

      -1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 11 апреля 2018, 13:51

      Это Барсе бумеранг за прошлогоднюю позорную победу над ПСЖ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 11 апреля 2018, 13:15

      кажется недавно писали что это 3ий раз в истории когда команда разгромленая в первом матче прошла дальше?
      Первой был Милан, вторым ПСЖ (хотя все помнят как это было)
      Так что ничего удивительного что с Барсов впервые произошло...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 апреля 2018, 12:18

      все бывает в первый раз

      0
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