«Барселона» повторила рекорд чемпионата Испании по числу игр без поражений. Каталонцы не проигрывают 38 матчей

«Барселона» обыграла «Леганес» (3:1) во встрече 31 тура Примеры, доведя свою беспроигрышную серию в чемпионате до 38 игр. В активе каталонцев теперь 31 победа и семь ничьих.

Таким образом сине-гранатовые повторили рекорда турнира: в 1979-1980 годах такую же серию выдал «Реал Сосьедад», который выиграл 21 раз и 17 матчей свел вничью.

После 31 тура «блауграна» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя «Атлетико», который проведет свой матч позже, на 12 очков.