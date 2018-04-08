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    «Барселона» повторила рекорд чемпионата Испании по числу игр без поражений. Каталонцы не проигрывают 38 матчей

    «Барселона» обыграла «Леганес» (3:1) во встрече 31 тура Примеры, доведя свою беспроигрышную серию в чемпионате до 38 игр. В активе каталонцев теперь 31 победа и семь ничьих.

    Таким образом сине-гранатовые повторили рекорда турнира: в 1979-1980 годах такую же серию выдал «Реал Сосьедад», который выиграл 21 раз и 17 матчей свел вничью.

    После 31 тура «блауграна» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя «Атлетико», который проведет свой матч позже, на 12 очков.

    Источник: Opta

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    08.04.2018 00:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:41

      Великая команда ,не иначе.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 апреля 2018, 08:51

      Даёшь сезон без поражений!
      Будет непросто, т.к. впереди ещё матчи с Валенсией, Реалом, Сельтой и Вильярреалом. Ух, вот это концовочка, при том, что есть ещё финал Кубка Испании с Севильей и ЛЧ, разумеется.
      Посмотрим, насколько крут Вальверде в ротации и дозировании сил. По сути это то, чем его сейчас многие попрекают, потому что больше и не чем)))

      2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 8 апреля 2018, 03:56

      На сегодняшний день "Барселона" единственный клуб в Европе, который не проиграл ни одного матча в чемпионате!!! Так что "Барса" - Лучший из лучших!!! Ну, а всё остальное для любителей статистики! )))

      4
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      Рейтинг: +906

      Football06 8 апреля 2018, 01:13

      Супер, вот что значит стабильность.. А не выиграть 10-12 матчей за сезон и стать " Лучшими " лучшие те кто выигрывает всё что можно , а Требл в Испании был только у Барсы и Дважды! БАРСЕЛОНА. БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО КЛУБ..

      5
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Football06 8 апреля 2018, 02:00

      Жалко что фанаты Реала этого не понимают, они даже не думают о том что Барса борется за все три трофея, а Реал просрал все что можно кроме ЛЧ и для них это подвиг. А Роналду который стал играть только после половины сезона замыкая в пустые ворота и лишь забив один шикарный гол Ювентусу он сразу стал лучшим футболистом для них, а Месси который почти в каждом матче кладет штрафной в девятку словно пробивает пенок для них лишь простой футболист.

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Ф.К БАРСЕЛОНА 8 апреля 2018, 20:28

      Этих людей называют Глорами, каждый фанат футбола понимает что Роналду хорош только по забиванию голов, реал обрел себя и вот пошла игра у Роналду , когда у игроков которые должны тоскать мяч вперед то есть давать его Роналду игра не шла то и Роналду сидел тихо и плакал

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