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  • «Барселона» повторила рекорд чемпионата Испании по числу игр без поражений. Каталонцы не проигрывают 38 матчей

«Барселона» повторила рекорд чемпионата Испании по числу игр без поражений. Каталонцы не проигрывают 38 матчей

8 апреля 2018, 00:32
6

«Барселона» обыграла «Леганес» (3:1) во встрече 31 тура Примеры, доведя свою беспроигрышную серию в чемпионате до 38 игр. В активе каталонцев теперь 31 победа и семь ничьих.

Таким образом сине-гранатовые повторили рекорда турнира: в 1979-1980 годах такую же серию выдал «Реал Сосьедад», который выиграл 21 раз и 17 матчей свел вничью.

После 31 тура «блауграна» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя «Атлетико», который проведет свой матч позже, на 12 очков.

Источник: Opta
Испания. Примера Барселона
Комментарии (6)
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Football06
1523139215
Супер, вот что значит стабильность.. А не выиграть 10-12 матчей за сезон и стать " Лучшими " лучшие те кто выигрывает всё что можно , а Требл в Испании был только у Барсы и Дважды! БАРСЕЛОНА. БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО КЛУБ..
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gor77
1523148988
На сегодняшний день "Барселона" единственный клуб в Европе, который не проиграл ни одного матча в чемпионате!!! Так что "Барса" - Лучший из лучших!!! Ну, а всё остальное для любителей статистики! )))
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Cules2013
1523166700
Даёшь сезон без поражений! Будет непросто, т.к. впереди ещё матчи с Валенсией, Реалом, Сельтой и Вильярреалом. Ух, вот это концовочка, при том, что есть ещё финал Кубка Испании с Севильей и ЛЧ, разумеется. Посмотрим, насколько крут Вальверде в ротации и дозировании сил. По сути это то, чем его сейчас многие попрекают, потому что больше и не чем)))
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zigbert
1523180462
Великая команда ,не иначе.
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