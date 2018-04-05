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  • Сорокин: «Теоретически допускали, что у нас могут отнять ЧМ-2018»

Сорокин: «Теоретически допускали, что у нас могут отнять ЧМ-2018»

5 апреля 2018, 21:49
7

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что в теории думал о том, что Россия может лишиться чемпионата мира-2018.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

– Хоть раз за эти годы у вас были мысли о том, что чемпионат мира реально могут отнять?

– Очень теоретически мы допускали такую возможность. Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

– В какой период?

– Точно сказать не могу. Мы прекрасно понимали, что время играет на нас – чем дальше, тем в большей степени эти дискуссии улягутся. Так и произошло. Все полностью утихомирилось после Кубка конфедераций, когда все поняли, что а) – мы можем организовать турнир на хорошем уровне, б) – пошли позитивные отклики от футболистов, тренеров, болельщиков. Придраться было не к чему. Потом начались продажи билетов и стало совсем уж невозможно что-то поменять.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира
Комментарии (7)
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Masteralex
1522954575
те кто реально мог отнять, не задумывались об этом, а пид.... даже сейчас тявкают о том, что надо забрать, но это как моська на слона
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kvm5
1522956200
судя по последним допинговым и политическим беспределам могут и практически
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elsa
1522960398
тк ясен пень. тут норм миллиардный стадион с дырявой крышей, кусками искусственного газона, раздевалкой из шк. спортзала и т.п. что там с чм нахерачили
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zigbert
1522992053
Процесс запущен - но все может быть.
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OfaZavr
1523001111
теперь то надеюсь точно не отнимут, но всякие пакости и провокации возможны.
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спанчес
1523280887
я знаю точно невозможное возможно
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САДЫЧОК
1523282285
уму непостижимо ! этот тип сорокин радуется .что не отняли!...а о том что тренера поставили слабейшего-ничего не говорит!
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