Сорокин: «Теоретически допускали, что у нас могут отнять ЧМ-2018»

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что в теории думал о том, что Россия может лишиться чемпионата мира-2018.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

– Хоть раз за эти годы у вас были мысли о том, что чемпионат мира реально могут отнять?

– Очень теоретически мы допускали такую возможность. Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

– В какой период?

– Точно сказать не могу. Мы прекрасно понимали, что время играет на нас – чем дальше, тем в большей степени эти дискуссии улягутся. Так и произошло. Все полностью утихомирилось после Кубка конфедераций, когда все поняли, что а) – мы можем организовать турнир на хорошем уровне, б) – пошли позитивные отклики от футболистов, тренеров, болельщиков. Придраться было не к чему. Потом начались продажи билетов и стало совсем уж невозможно что-то поменять.