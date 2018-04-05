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    Сорокин: «Теоретически допускали, что у нас могут отнять ЧМ-2018»

    Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что в теории думал о том, что Россия может лишиться чемпионата мира-2018.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

    – Хоть раз за эти годы у вас были мысли о том, что чемпионат мира реально могут отнять?

    – Очень теоретически мы допускали такую возможность. Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

    – В какой период?

    – Точно сказать не могу. Мы прекрасно понимали, что время играет на нас – чем дальше, тем в большей степени эти дискуссии улягутся. Так и произошло. Все полностью утихомирилось после Кубка конфедераций, когда все поняли, что а) – мы можем организовать турнир на хорошем уровне, б) – пошли позитивные отклики от футболистов, тренеров, болельщиков. Придраться было не к чему. Потом начались продажи билетов и стало совсем уж невозможно что-то поменять.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 21:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 апреля 2018, 16:58

      уму непостижимо ! этот тип сорокин радуется .что не отняли!...а о том что тренера поставили слабейшего-ничего не говорит!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 апреля 2018, 16:34

      я знаю точно невозможное возможно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 10:51

      теперь то надеюсь точно не отнимут, но всякие пакости и провокации возможны.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 08:20

      Процесс запущен - но все может быть.

      1
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      Рейтинг: +8

      elsa 5 апреля 2018, 23:33

      тк ясен пень. тут норм миллиардный стадион с дырявой крышей, кусками искусственного газона, раздевалкой из шк. спортзала и т.п. что там с чм нахерачили

      -2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 5 апреля 2018, 22:23

      судя по последним допинговым и политическим беспределам могут и практически

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 апреля 2018, 21:56

      те кто реально мог отнять, не задумывались об этом, а пид.... даже сейчас тявкают о том, что надо забрать, но это как моська на слона

      -1
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