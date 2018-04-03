Главные новости дня. «Реал» разгромил «Ювентус», «Бавария» выиграла у «Севильи»

Лига чемпионов. Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус», «Бавария» одержала волевую победу в Севилье.

Газзаев обозначил основные моменты деградации футбола в России.

Президент ЦСКА Гинер призвал пересмотреть лимит на легионеров.

Дзюба заплатит за игру против «Зенита».

«Тоттенхэм» готов поднять зарплату Покеттино.

«Валенсия» установила отступные на 18-летнего Торреса в размере 100 миллионов.

«Динамо» СПб в ближайшее время может переехать в Сочи.

Из-за Полоза «Зенит» получил предупреждение от УЕФА.

«Рубин» отправил Ахметова в отдел кадров.

Агуэро не сыграет в первом матче против «Ливерпуля».