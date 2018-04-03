Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Реал» разгромил «Ювентус», «Бавария» выиграла у «Севильи»

Главные новости дня. «Реал» разгромил «Ювентус», «Бавария» выиграла у «Севильи»

3 апреля 2018, 21:25
8

Лига чемпионов. Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус», «Бавария» одержала волевую победу в Севилье.

Газзаев обозначил основные моменты деградации футбола в России.

Президент ЦСКА Гинер призвал пересмотреть лимит на легионеров.

Дзюба заплатит за игру против «Зенита».

«Тоттенхэм» готов поднять зарплату Покеттино.

«Валенсия» установила отступные на 18-летнего Торреса в размере 100 миллионов.

«Динамо» СПб в ближайшее время может переехать в Сочи.

Из-за Полоза «Зенит» получил предупреждение от УЕФА.

«Рубин» отправил Ахметова в отдел кадров.

Агуэро не сыграет в первом матче против «Ливерпуля».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr.R.D
1522788140
Гол Роналду КРАСОТИЩЕ !!!
Ответить
САНЁК17
1522788742
Видели, нет вы видели как Зидан реагировал гол Роналду,это респект
Ответить
Ден71
1522789340
Роналду красавец конечно, да и в принципе результат предсказуемый Юве, не готов был на сегодня противостоять им.
Ответить
dzhanavar
1522792159
Шедевральный гол Криша. Удачи Зидану,браво.
Ответить
a-rakhmatov
1522803244
Роналнолду еще раз подтвердил, что он лучший )))
Ответить
de bruyne
1522810512
Игра рукой каземиро... нагой зацепил каземиро дибалу второе пенальти... а слепой дебил дает карточку дибале... перез опять с уефа переспал походу
Ответить
ninakopernik
1522811656
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
Павел Буре
1522820461
У кого то еще есть сомнения кто выиграет эту ЛЧ???
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
7
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
2
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
1
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
1
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
7
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+