Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Реал» разгромил «Ювентус», «Бавария» выиграла у «Севильи»

    Лига чемпионов. Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус», «Бавария» одержала волевую победу в Севилье.

    Газзаев обозначил основные моменты деградации футбола в России.

    Президент ЦСКА Гинер призвал пересмотреть лимит на легионеров.

    Дзюба заплатит за игру против «Зенита».

    «Тоттенхэм» готов поднять зарплату Покеттино.

    «Валенсия» установила отступные на 18-летнего Торреса в размере 100 миллионов.

    «Динамо» СПб в ближайшее время может переехать в Сочи.

    Из-за Полоза «Зенит» получил предупреждение от УЕФА.

    «Рубин» отправил Ахметова в отдел кадров.

    Агуэро не сыграет в первом матче против «Ливерпуля».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 апреля 2018, 08:41

      У кого то еще есть сомнения кто выиграет эту ЛЧ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:14

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- http://2qu.ru/gelmitom

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 апреля 2018, 05:55

      Игра рукой каземиро... нагой зацепил каземиро дибалу второе пенальти... а слепой дебил дает карточку дибале... перез опять с уефа переспал походу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 апреля 2018, 03:54

      Роналнолду еще раз подтвердил, что он лучший )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 апреля 2018, 00:49

      Шедевральный гол Криша. Удачи Зидану,браво.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 4 апреля 2018, 00:02

      Роналду красавец конечно, да и в принципе результат предсказуемый Юве, не готов был на сегодня противостоять им.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 апреля 2018, 23:52

      Видели, нет вы видели как Зидан реагировал гол Роналду,это респект

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Mr.R.D 3 апреля 2018, 23:42

      Гол Роналду КРАСОТИЩЕ !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11