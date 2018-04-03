РФС открыл горячую линию по борьбе с допингом

Российский футбольный союз сообщил об открытии специальной горячей линии «Российский футбол — чистый футбол», который направлен на борьбу с допингом.

Любой желающий сможет задать вопрос, касающийся антидопингового законодательства, и получить оперативный ответ. Горячая линия организована в целях повышения уровня знаний актуальных аспектов антидопингового законодательства, а также улучшения информированности футболистов, тренеров и врачей по возникающим вопросам данной проблематики.

Вопросы по электронной почте med@rfs.ru или по WhatsApp (+79260902697) могут присылать любой желающий. Сообщения будут оставаться анонимными.