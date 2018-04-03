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РФС открыл горячую линию по борьбе с допингом

3 апреля 2018, 13:59
11

Российский футбольный союз сообщил об открытии специальной горячей линии «Российский футбол — чистый футбол», который направлен на борьбу с допингом.

Любой желающий сможет задать вопрос, касающийся антидопингового законодательства, и получить оперативный ответ. Горячая линия организована в целях повышения уровня знаний актуальных аспектов антидопингового законодательства, а также улучшения информированности футболистов, тренеров и врачей по возникающим вопросам данной проблематики.

Вопросы по электронной почте med@rfs.ru или по WhatsApp (+79260902697) могут присылать любой желающий. Сообщения будут оставаться анонимными.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Shogun
1522753800
Ну WhatsApp это серьезно, я таких линий штук 20 могу в день открывать
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insider_retro
1522754193
Надо звонить, пока линия не остыла... Фикция и профанация здравой идеи, сделанная для галочки... Кому надо, те в этой сфере лучше офисного юриста и так всё знают... Нет в нашем футболе допинга, ибо нет нагрузок и запредельных целей...
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САДЫЧОК
1522754199
А то не знают , кто допинг жрёт !? позорники!
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Vickont
1522755771
А звонок бесплатный? А то Родченкову дороговато звонить на мегафон
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swot1205
1522758426
Интересно, но это будут зона москвичей и зона всех остальных. Получится не чемпионат а срач
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ufos73
1522758962
А проверьте Фурсеику и Червя! Судя но их вью, они на тяжелых наркотиках сидят! )))
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portero
1522760563
думал болелы стучать друг на друга, а тут ваще пустой звон
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Вомбат
1522763597
Футбол - командный вид спорта, в нем допинг скорее вреден, чем полезен (разве что за исключением вратарей). Почему же именно футбольный союз России оказался настолько озабоченным проблемой допинга?
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Федя Кабак
1522768143
Надо физрука проверять срочно)полюбому на чём то сидит))
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zigbert
1522781335
Никакой проблемы нет.Нужно просто знать,что употреблять.
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