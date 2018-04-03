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    РФС открыл горячую линию по борьбе с допингом

    Российский футбольный союз сообщил об открытии специальной горячей линии «Российский футбол — чистый футбол», который направлен на борьбу с допингом.

    Любой желающий сможет задать вопрос, касающийся антидопингового законодательства, и получить оперативный ответ. Горячая линия организована в целях повышения уровня знаний актуальных аспектов антидопингового законодательства, а также улучшения информированности футболистов, тренеров и врачей по возникающим вопросам данной проблематики.

    Вопросы по электронной почте med@rfs.ru или по WhatsApp (+79260902697) могут присылать любой желающий. Сообщения будут оставаться анонимными.

    Источник: РФС

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    03.04.2018 13:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 21:48

      Никакой проблемы нет.Нужно просто знать,что употреблять.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 18:09

      Надо физрука проверять срочно)полюбому на чём то сидит))

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 апреля 2018, 16:53

      Футбол - командный вид спорта, в нем допинг скорее вреден, чем полезен (разве что за исключением вратарей). Почему же именно футбольный союз России оказался настолько озабоченным проблемой допинга?

      0
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      Рейтинг: +67299

      portero 3 апреля 2018, 16:02

      думал болелы стучать друг на друга, а тут ваще пустой звон

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 апреля 2018, 15:36

      А проверьте Фурсеику и Червя! Судя но их вью, они на тяжелых наркотиках сидят! )))

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ufos73 3 апреля 2018, 18:05

      И Черчесова! Он точно :)

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 апреля 2018, 15:27

      Интересно, но это будут зона москвичей и зона всех остальных. Получится не чемпионат а срач

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 3 апреля 2018, 14:42

      А звонок бесплатный? А то Родченкову дороговато звонить на мегафон

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 апреля 2018, 14:16

      А то не знают , кто допинг жрёт !? позорники!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 апреля 2018, 14:16

      Надо звонить, пока линия не остыла...
      Фикция и профанация здравой идеи, сделанная для галочки...
      Кому надо, те в этой сфере лучше офисного юриста и так всё знают...
      Нет в нашем футболе допинга, ибо нет нагрузок и запредельных целей...

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      Рейтинг: +102

      Shogun 3 апреля 2018, 14:10

      Ну WhatsApp это серьезно, я таких линий штук 20 могу в день открывать

      8
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