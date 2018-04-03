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    Употребление снюса – важная проблема мирового футбола

    В Англии набирает обороты расследование фактов употребления снюса. Пакетики с табаком находили на скамейке «Лестера», а Пеп Гвардиола уже обсуждает этот вопрос с клубным врачом «Манчестер Сити».

    Снюс – популярная и модная вещь в спортивном мире, но существуют большие риски для здоровья. Подробный рассказ об этом читайте в нашем материале.

    Футболисты употребляют снюс. Почему это важно?

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 09:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 апреля 2018, 13:01

      Раз опять про эту херню написали, укажите заодно, что они к реализации в России запрещены с 2015 года.
      А кто заинтересовался - вспомните про спайсы 15 лет назад. Как отдельные особи вопили, что это "безопасное курение", а алкоголь с табаком яд... и всё такое.
      Надеюсь, за эти снюсы тоже будут жестко сажать...

      По идее надо на редакцию в ФСКН России заявить за нездоровую пропаганду.

      1
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 > Danish Dynamite 3 апреля 2018, 13:11

      Запрещен, не значит что не продается. У метро постоянно насвай предлагают, тот же снюс. И он тоже запрещен.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > alexa1995 3 апреля 2018, 13:18

      снюс продают в сети бристоль !

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Danish Dynamite 3 апреля 2018, 13:20

      еще раз тебе недалекому объясняю где спайс а где СНЮС-ТАБАК ОБЫЧНЫЙ от которого вреда намного меньше чем от сигарет! снюс алкоголь и СИГАРЕТы яд это правда но я тебе объясняю недалекому что от снюса меньше вреда чем от ВОДЯРЫ и табака !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Danish Dynamite 3 апреля 2018, 13:23

      а отравы в россии полно ! Нужно запретить дерьмо макдональдс, колу и всякое тому пододное дерьмо ! но видимо депутаты-дерьмократы запрещают один яд но разрешают другое дерьмо !

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 12:18

      опять рекламой повеяло...

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 апреля 2018, 11:55

      Бромантан, мельдоний, теперь какой-то снюс...Это следующая мулька, за которую нас будут дисквалифицировать и отстранять???

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 апреля 2018, 11:44

      ....ээээ, лучще насвай закинули бы, жи есть!...толку больше

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 апреля 2018, 11:28

      Вот не знал что это такое, а теперь прочитав эту статью заснуть не могу

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 11:01

      Нашим любознательным футболистам только дай повод и начнется...

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 апреля 2018, 09:57

      Всепреподобная редакция!!
      Вам показалось недостаточным размещение статьи на эту тему. Рейтинг 2.8 и в основном отрицательное восприятие... Так Вы теперь вытащили эту никчёмную тему в главные новости!..
      Вы там у себя в редакции, потолковали бы о пагубности подобной рекламы и пропаганде такого дерьма!... И сняли бы с ленты... Не нужный материал...

      15
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > insider_retro 3 апреля 2018, 10:13

      вот вот) никто особо об этом снюсе не задумывался и даже не знал, а после такой статьи заинтересуются, что же это такое, что даже футболисты-миллионеры употребляют, надо тоже попробовать...)
      никчемная бесполезная и даже вредная статья, да еще и в главных новостях, мдааа

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