Употребление снюса – важная проблема мирового футбола

В Англии набирает обороты расследование фактов употребления снюса. Пакетики с табаком находили на скамейке «Лестера», а Пеп Гвардиола уже обсуждает этот вопрос с клубным врачом «Манчестер Сити».

Снюс – популярная и модная вещь в спортивном мире, но существуют большие риски для здоровья. Подробный рассказ об этом читайте в нашем материале.

Футболисты употребляют снюс. Почему это важно?