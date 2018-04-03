Употребление снюса – важная проблема мирового футбола

Раз опять про эту херню написали, укажите заодно, что они к реализации в России запрещены с 2015 года.
А кто заинтересовался - вспомните про спайсы 15 лет назад. Как отдельные особи вопили, что это "безопасное курение", а алкоголь с табаком яд... и всё такое.
Надеюсь, за эти снюсы тоже будут жестко сажать...
По идее надо на редакцию в ФСКН России заявить за нездоровую пропаганду.
В Англии набирает обороты расследование фактов употребления снюса. Пакетики с табаком находили на скамейке «Лестера», а Пеп Гвардиола уже обсуждает этот вопрос с клубным врачом «Манчестер Сити».
Снюс – популярная и модная вещь в спортивном мире, но существуют большие риски для здоровья. Подробный рассказ об этом читайте в нашем материале.
Футболисты употребляют снюс. Почему это важно?